Хаджимба почтил память погибших в Мартовском наступлении

СУХУМ, 16 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в Мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

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В возложении цветов приняли участие ветераны войны, руководство страны, общественность.

"В те дни мы потеряли сотни ребят, у нас каждый боец был на счету. В те весенние дни мы потеряли лучших, поскольку это были ребята, которые были готовы встать первыми, подняв за собой в атаку все подразделение", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

В новейшей истории Абхазии эта дата останется на все времена, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мы за Гумистой": воспоминания и фильм

"Если говорить о нас, оставшихся в живых, то мы должны быть достойны памяти ребят, которых потеряли, поскольку, называя вещи своими именами, мы превратились в общество потребителей не способных взглянуть на себя критически со стороны", — подчеркнул Габния.

Желающих почтить память погибших в Мартовском наступлении, как и каждый год, было очень много.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.