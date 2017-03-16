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Возложение цветов к Мемориалу Славы в годовщину Мартовского наступления

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Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Руководство Абхазии, ветераны войны, общественность возложили цветы к Мемориалу Славы.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в ходе Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В возложении цветов приняли участие ветераны войны, руководство страны, общественность.

"В те дни, мы потеряли сотни ребят, у нас каждый боец был на счету. В те весенние дни мы потеряли лучших, поскольку это были те ребята, которые были готовы встать первыми потянув за собой в атаку все подразделение", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния. 

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.

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