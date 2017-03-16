Памяти павших: первое исполнение Малера в Абхазии

Организаторы обещают уникальный состав оркестра из духовых и струнных инструментов, в программе будут произведения Малера, до этого не исполнявшиеся в Абхазии из-за сложности.

Sputnik, Владимир Бегунов

В пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы концерта-реквиема рассказали о программе предстоящего выступления.

В концерте будут участвовать Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственный камерный оркестр Абхазии, солисты Детского фонда Владимира Спивакова. В программе будут произведения Баха, Вивальди, Гайдна, и впервые в Абхазии прозвучат произведения Густава Малера.

Видео об этом смотрите здесь >>

Концерт памяти погибших стал уже традиционным, Абхазская филармония проводит его в третий раз.

"Это традиция берет начало с концерта, который провела Алиса Гицба в юбилейном 2013 году, — рассказала худрук Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа. – Тогда звучал "Реквием" Верди, и мне показалась, что это замечательная традиция, помимо возложения цветов, собираться в концертном зале и слушать музыку. Таким образом избавляться от тяжелых дум, залечивать раны, учиться жить дальше. Эта война никого не обошла, она осталась в сердцах, и периодически нужно получать некое обновление и очищение".

По словам Эсмы Джениа, в музыкальной литературе много произведений, созвучных печали и скорби.

Худрук и главный дирижер Государственной капеллы Москвы Анатолий Судаков рассказал, что подготовка к совместному концерту с Государственным камерным оркестром Абхазии велась месяц по скайпу. Музыканты обменивались нотами, репетировали по отдельности. Вчера они впервые сыграли эту программу вместе. Перед концертом их ждет еще генеральная репетиция, на которой отточат звучание программы.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мы за Гумистой": воспоминания и фильм

"Зрителей ждет сюрприз — это произведения Малера, — рассказал худрук и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян. – У нас в республике есть профессиональная арфистка Елена Хагба. Это наша гордость, на юге России от Адлера до Майкопа арфистов нет, а мы можем брать в программу даже таких сложных композиторов, как Малер".

Как рассказал Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян, приехавшие для участия в этом концерте дети из Фонда Спивакова играют на валторне, кларнете, габое – инструментах, которые в наше время мало где можно услышать.

По словам Эсмы Джениа, в этих концертах напрочь отсутствует коммерческая составляющая. Они спонсируются Министерством культуры Абхазии и благотворительным Фондом Владимира Спивакова.

Как рассказала худрук филармонии, этот концерт не только дань памяти погибшим, это еще и просветительская программа, с целью привить любовь к классической музыке, показать чиновникам, на что способен большой оркестр.

"В соцсетях многие пишут, что хотели бы слушать Вагнера в Абхазии, — сказала Эсма Джениа. – Но для этого нужен огромный оркестр. У нас когда-то был такой, даже лучше, чем в Сочи. Сейчас в Сочи есть большой оркестр, а у нас нет. Это большая проблема, которую мы должны решить. Кроме того, детей сейчас редко отдают учиться игре на духовых инструментах, это вырождающаяся профессия".

По словам Давида Терзяна, для возрождения в Абхазии большого оркестра нужен государственный подход.

"Нужно пригласить специалистов из России, обеспечить жильем. И тогда, лет через пять, мы начнем получать первые результаты, — сказал дирижер. – Даже на небольшие сегодняшние зарплаты найдутся желающие, но ни я, ни Эсма решить эти вопросы не сможем. Если мы хотим, чтобы гимн Абхазии звучал не в записи, а в полноценном исполнении, для этого требуется комплексный государственный подход".

Концерт памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии в четверг 16 марта в 18.00.