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Концерт-реквием в Сухуме: организаторы рассказали об уникальной программе

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(2:11 / 15.48Mb / просмотров видео: 1)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Концерт памяти павших в Отечественной войне 1992-1993 года пройдет в Абхазской государственной филармонии в четверг 16 марта в 18.00.

Организаторы обещают уникальный состав оркестра из духовых и струнных инструментов.

В концерте будут участвовать Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственный камерный оркестр Абхазии, солисты из детского фонда Владимира Спивакова. В программе будут произведения Баха, Вивальди, Гайдна, и впервые в Абхазии прозвучат произведения Малера.

Концерт памяти павших стал уже традиционным, Абхазская филармония проводит его в третий раз. 

Как рассказал Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян, приехавшие для участия в этом концерте дети из Фонда Спивакова играют на валторне, кларнете, габое – инструментах, которые в наше время редко где можно услышать.

По словам Эсмы Джениа, в этих концертах напрочь отсутствует коммерческая составляющая. Они спонсируются Министерством культуры Абхазии и благотворительным Фондом Владимира Спивакова.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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