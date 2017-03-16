ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов в Парламент на 26 марта

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия будет проводиться 26 марта 2017 года, сообщили Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии.

Во второй тур парламентских выборов вышли 44 кандидата из 22 избирательных округов. В Гудаутском округе № 17 назначены перевыборы, они пройдут 14 мая.

12 марта в Абхазии прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий: "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека).