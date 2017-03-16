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Парламентские выборы в Абхазии

ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов в Парламент на 26 марта

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (115)
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Второй тур выборов в Парламент страны пройдет в 22 избирательных округах.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента  Республики Абхазия будет проводиться 26 марта 2017 года, сообщили Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии.

Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: парламентские выборы в округе № 17 состоятся 14 мая

Во второй тур парламентских выборов вышли 44 кандидата из 22 избирательных округов. В  Гудаутском округе № 17 назначены перевыборы, они пройдут 14 мая. 

12 марта в Абхазии прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий: "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). 

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (115)


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