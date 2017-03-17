Братский добрый народ: что знают о Южной Осетии в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Южная Осетия — братская республика, чью независимость признала Российская Федерация в один день с Абхазией 26 августа 2008 года, так отвечал практически каждый опрошенный в Сухуме.

"В первую очередь, из всех кавказских республик самая близкая нам по духу. Много общего в историческом плане. Пережили все тяготы войны, агрессии со стороны Грузии. Вместе с Южной Осетией нас признала Россия, вместе с осетинами отмечаем день признания независимости", — сказала Наала Мукба.

"Братья-осетины", — говорят абхазы о жителях Южной Осетии.

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"Братья наши. Когда нам было тяжело, когда нам было необходимо, всегда приходили нам на помощь, — заметил молодой человек. — Страна в чем-то похожа на нашу. Война, беды, которые были. Независимые государства Абхазия и Южная Осетия страны-ровесницы, у нас одна судьба, один общий враг".

© AFP/ RAIGO PAJULA Режиссер Киселюс и Миххаил: что знают об Эстонии в Абхазии

Некоторые абхазские журналисты были в Цхинвале после августовской войны 2008 года.

"Был после войны "08.08.08". Разрушения были больше, чем в Абхазии. Все было концентрировано. Бросалось в глаза. Но они держатся", — подчеркнул Виталий Шария.

Алхас чувствовал себя в Южной Осетии, как дома у своих родных и близких.

"Мне было комфортно и уютно там. Это было не показное, это было действительно. Чувствовалось, что нам очень рады", — заметил журналист.

Пенсионер Михаил Петров также назвал осетин братьями и достойными признания Российской Федерацией.

"Путин нас признал и их признал. Все, значит, если великий русский народ нас признал, значит, достойны этого", — уверен он.

А у Архипа есть два друга из Южной Осетии. "Замечательные ребята. Я думаю, хорошие люди всегда есть", — заметил сухумчанин.

В Южной Осетии очень добрые и отзывчивые люди, уверены абхазы, если спросишь, расскажут о своей истории.