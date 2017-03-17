Достойные признания и "08.08.08": что знают о Южной Осетии в Абхазии

"В первую очередь из всех кавказских республик самая близкая нам по духу. Много общего в историческом плане, стремимся к международному признанию. Пережили все тяготы войны, агрессии со стороны Грузии. Вместе с Южной Осетией нас признала Россия, вместе с осетинами отмечаем день признания независимости", — сказала Наала Мукба.

Некоторые абхазские журналисты были в Цхинвале после августовской войны 2008 года.

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"Был после войны "08.08.08". Разрушения были больше, чем в Абхазии. Все было концентрировано. Бросалось в глаза. Но они держатся", — подчеркнул Виталий Шария.

Алхас чувствовал себя в Южной Осетии, как дома у своих родных и близких.

Пенсионер также называл осетин братьями и достойными признания Российской Федерацией.

"Путин нас признал и их признал. Все, если великий русский народ нас признал, значит, достойны этого", — уверен он.

В Южной Осетии очень добрые и отзывчивые люди, уверены абхазы, если спросишь, расскажут о своей истории.