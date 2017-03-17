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Достойные признания и "08.08.08": что знают о Южной Осетии в Абхазии

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Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (24)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Братская республика, чью независимость признала Российская Федерация в один день с Абхазией 26 августа 2008 года, отвечали опрошенные в Сухуме на вопрос, что они знают о Южной Осетии.

"В первую очередь из всех кавказских республик самая близкая нам по духу.  Много общего в историческом плане, стремимся к международному признанию. Пережили все тяготы войны, агрессии со стороны Грузии. Вместе с Южной Осетией нас признала Россия, вместе с осетинами отмечаем день признания независимости", — сказала Наала Мукба.  

Некоторые абхазские журналисты были в Цхинвале после августовской войны 2008 года. 

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"Был после войны "08.08.08". Разрушения были больше, чем в Абхазии. Все было концентрировано. Бросалось в глаза. Но они держатся", — подчеркнул Виталий Шария. 

Алхас чувствовал себя в Южной Осетии, как дома у своих родных и близких. 

Пенсионер также называл осетин братьями и достойными признания Российской Федерацией. 

"Путин нас признал и их признал. Все, если великий русский народ нас признал, значит, достойны этого", — уверен он. 

В Южной Осетии очень добрые и отзывчивые люди, уверены абхазы, если спросишь, расскажут о своей истории. 

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (24)
Теги:
Абхазия


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