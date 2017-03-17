Акаба: на выборах в Парламент был откровенный подкуп избирателей

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе первого тура выборов в Парламент на некоторых участках был откровенный подкуп избирателей, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба на брифинге в пятницу 17 марта.

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"И самое неприятное то, что многие избиратели говорят кандидатам: "Сделаешь дорогу, мы будем за тебя голосовать", — добавила она.

По ее словам, "болезнь" зашла очень далеко, и органам охраны правопорядка следует принять самые решительные действия по противодействию этому явлению.

Нателла Акаба заявила, что избирательное законодательство в значительной степени устарело.

"Мы все-таки уже продвинулись вперед, а оно (законодательство – ред.) как-то продолжает оставаться неизменным. Я думаю, что вот эта идея о переходе к смешанной системе нуждается в очень широком общественном обсуждении", — считает она.

По мнению Нателлы Акаба, сегодня Абхазия не готова к смешанной системе проведения выборов.

"По сути дела, у нас нет нормальных политических партий, и мне кажется очень важным, чтобы Общественная палата инициировала обсуждение вопроса о том, как сделать, чтобы в Абхазии появилась нормальная партийная система. И тогда, я думаю, будет не 15 партий, а, наверное, две или три, и тогда будет нормальный политический процесс", — подчеркнула она.

Что касается списков избирателей, из выборов к выборам эта тема остается очень болезненной.

"На самом деле, это не вина ЦИК, эта вина местных органов власти, которые предоставляют списки избирателей", — заметила Акаба.

Вместе с тем секретарь Общественной палаты отметила и положительные стороны выборов в абхазский Парламент.

"Хотя я не была наблюдателем на выборах, но, как и все граждане Абхазии, следила за этим процессом. Сначала я хочу коснуться позитива, в этот раз дебаты на самом деле были дебатами, и мне показалось, что раньше у нас такого не было, и мы получили некоторую возможность понять, кто эти люди и за кого нам следует голосовать", — отметила она.

У оппозиции, уверена она, было больше возможностей, чем в предыдущие годы.

"Тот факт, что представители оппозиции прошли и, может быть, еще пройдут в Парламент, в этом я вижу исключительно позитив. Потому что это создаст баланс политических сил в Парламенте, и я думаю, что в таком волеизъявлении народа, как сход и митинги, необходимости нет", — сказала секретарь.

Общественная палата была наблюдателем в первом туре парламентских выборов, прошедшем 12 марта.



