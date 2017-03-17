17:06 17 Марта 2017
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Лиана Кварчелия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварчелия о выборах в Парламент Абхазии: много "мертвых душ"

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"Мертвые души", дополнительные списки, маркировку, испорченные бюллетени и подкуп избирателей прокомментировала общественный деятель Лиана Кварчелия на обсуждении итогов выборов в Общественной палате Абхазии.

Давно назрела необходимость, чтобы те органы, которые имеют отношение к выдаче паспортов, к пропискам, создали единый банк данных, который будет постоянно обновляться, считает Кварчелия.

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"Получается, что из года в год одни и те же лица находят себя только в дополнительных списках. Достаточно много "мертвых душ". Это проблема не сегодняшнего дня, но эту проблему, наконец, надо начать решать", — сказала Кварчелия. 

Также общественный деятель отметила, что очень много было разговоров о том, что был подкуп избирателей, выражающийся в виде ремонта дорог, освещения и многого другого.

"Но я не слышала, чтоб хоть кто-то расследовал.  Надзорные органы должны реагировать на такие случаи", — считает Кварчелия. 

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