"Шахматная планета" в сухумских школах

Чтобы узнать, как проходят уроки и как школьники осваивают шахматное мастерство, корреспондент Sputnik Рада Ажиба посетила занятия в нескольких школах.

С 1 февраля в сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки. Кабинеты оснащены специальными шахматными столами, наборами шахмат, литературой для обучения игре в шахматы и для совершенствования игровых тактик.

© flickr.com/ photoguyinmo Шахматный этюд с Отаром Хурхумал

По мнению тренера высшей категории по шахматам Отара Хурхумал, стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, делают выводы.

"Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников. Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление. Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам", — рассказал Хурхумал.

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По словам зампредседателя Федерации шахмат Абхазии Темура Зухба, с первых дней открытия шахматного кружка, желающих детей очень много. К нему на занятия во вторую сухумскую школу ходят около 30 школьников.

© Sputnik / Томас Тхайцук В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум "Мой выбор – здоровье"

"Что самое приятное, среди школьников мало новичков, дети знают азы. И это очень радует", — сказал Темур.

Тренер в качестве шахматной разминки на демонстрационной доске ставит легкий, но интересный пример для учеников.

© Sputnik / Томас Тхайцук В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум "Мой выбор – здоровье"

Ученик второй школы Астамур Какалия уверен, что шахматы развивают память,внимание и математические способности.

"К сожалению, дома мне не с кем играть в шахматы, но это не помешает мне освоить игру. Мне эти занятия помогают во время учебы. Я стал усидчивым, это даже заметили мои учителя", — с гордостью признался юный шахматист.

Я все время выигрываю своих соперников, хвастается школьник Станислав. Он считает, что в шахматной игре не все так просто, как в футболе.

© Sputnik / Томас Тхайцук В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум "Мой выбор – здоровье"

"Я в шахматы играю дома со старшим братом, он давно ходит на занятия, но часто бывает, что я у него выигрываю. Шахматная игра очень интересна, нужно много думать, а в футболе надо бегать, и все", — уверен Станислав.