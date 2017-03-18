14:11 18 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума

Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (91)
3 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

С 1 февраля в сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки.

В школах Сухума начали работу шахматные кружки. Кабинеты оснащены специальными шахматными столами, наборами шахмат, литературой для обучения игре в шахматы и для совершенствования игровых тактик.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Спортивная Абхазия (91)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
Реквием: память о жертвах войны
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia