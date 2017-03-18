Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума

В школах Сухума начали работу шахматные кружки. Кабинеты оснащены специальными шахматными столами, наборами шахмат, литературой для обучения игре в шахматы и для совершенствования игровых тактик.
В школах Сухума начали работу шахматные кружки. Кабинеты оснащены специальными шахматными столами, наборами шахмат, литературой для обучения игре в шахматы и для совершенствования игровых тактик.
Ангела Меркель и Дональд Трамп после переговоров позировали фотографам в Овальном кабинете. Президент США проигнорировал просьбу журналистов пожать руку Меркель. В свою очередь, Меркель наклонилась к американскому президенту, чтобы узнать пожмет ли он ей руку. Трамп промолчал.
Севастопольцы устроили массовую акцию в честь третьей годовщины мартовского референдума.
Абхазская делегация приняла участие в XXIV международной выставке "Путешествия и туризм" (MITT), которая прошла с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы.
Рабочий визит делегации Абхазии в Венесуэлу состоялся в начале марта 2017 года.
Арифа Капба предлагает окунуться в историю древней Анакопии.
В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки. Все школы уже обеспечены необходимым инвентарем, предоставлены классные комнаты.
Армянское приложение Zangi (аналога Viber) представили на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.