Обстреляли автомобиль кандидата в депутаты Парламента в Ачгуаре

СУХУМ, 18 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль, в котором находился кандидат в депутаты Парламента Абхазии Каха Пертая был обстрелян в селе Ачгуара утром 18 марта, сообщила пресс-служба МВД.

"Происшествие произошло в 9:30 утра, когда злоумышленник с обочины дороги произвел серию выстрелов из автоматического оружия в направлении автомобиля "Ниссан" под управлением Пертая Беслана Зуриевича с пассажиром Пертая Кахой Зауриевичем. Водитель увел машину из зоны обстрела, после чего Каха Пертая произвел ответный огонь из имеющегося при нем личного оружия", — говорится в сообщении.

Обстреляли автомобиль, в котором находился кандидат в депутаты Парламента Каха Пертая МВД Абхазии

Гильзы на месте, где обстреляли автомобиль с кандидатом в депутаты Парламента Каха Пертая МВД Абхазии 1 / 2 МВД Абхазии Обстреляли автомобиль, в котором находился кандидат в депутаты Парламента Каха Пертая

По данным МВД, в ходе первичного осмотра места происшествия обнаружены 22 гильзы, боеприпасы направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД Абхазии. Пострадавших нет, автотранспортное средство механических повреждений не получило.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме

Намечены и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.

Каха Пертая — кандидат в депутаты Парламента Абхазии в Галском избирательный округе № 35, второй тур выборов на котором состоится 26 марта.

Ранее 16 марта в Сухуме произошло возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба. В прокуратуре корреспонденту Sputnik сообщили,что рассматривают две основные версии возгорания автомобиля Батала Айба – поджог и самовозгорание.

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