Магия букв и слов: как слагать стихи

Sputnik, Амра Амичба.

Лауреат Государственной премии имени Гулиа поэтесса Гунда Сакания начала писать стихи с четырех лет. Но тогда она не понимала, что, сложив слова в рифму, создала стихотворение. Об этом ей сказал отец. И, по словам Гунды, она раньше времени пошла в школу, чтобы скорее научиться переносить стихи на бумагу.

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"Когда отец сказал, что я написала стих, для меня это было чудом. Вы знаете, я их пела, мечтала быть певицей, представляла, как выхожу на сцену, и меня ждет большая любящая публика, и зрители аплодируют, — призналась поэтесса. – Я научилась писать ради стихов, чтобы записывать и не забыть их".

Она вспоминает, что порой забывала зайти в класс, вдохновенно засмотревшись на горы вдали.

"Бывало, и на уроках писала стихи. Многие не понимали меня, отбирали тетрадь и выгоняли из класса", — сказала Гунда.

А один из первых отзывов и советы по работе с творческим словом Гунда Сакания получила в 9 классе от Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Стихотворение, приуроченное к 50-летию советской власти в республике, начинающая поэтесса декламировала на мероприятии в родном селе Кутол. Тогда состоялось знакомство с Шинкуба.

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"Баграт меня спросил, откуда это стихотворение? Я показала ему свой стих, написанный на листке бумаги корявым почерком. Он удивился и попросил разрешения взять этот листок. Через неделю в газете "Апсны" было напечатано мое стихотворение. Я испытала восторг и вдохновение. Мое стихотворение отредактировал сам Шинкуба! Потом он попросил школьного директора, чтобы меня привезли к нему. Он мне объяснил, как со словом работать, как относиться бережно к поэтической строке, к образу".

Говоря о "рождении" стихов, Гунда Сакания призналась, что ее личная жизнь и пространство души иногда расходятся. Душа порой опережает физическую жизнь Гунды, что она пишет о вещах, которые еще не переживала.

"Для меня тайна – как пишется стих. Приходит, как гром среди ясного неба. Это второе внутреннее глубокое подсознательное движение твоей души. И когда приходит, ты находишься в каком-то магическом круге, из которого ты не выходишь, и ты не ощущаешь, что происходит вне него. Ты под властью какого-то магнита. Это как стихия, которая не имеет названия, энергетическая волна", — сказала она.

По словам Гунды, ей не важно, где она находится, когда приходит вдохновение, пишет даже в движении, по пути на работу или домой, и в этот момент, если она остановится, не сможет дальше писать.

"Я не умею пользоваться компьютером, не набираю текст на телефоне. Бывает, что пишу стих даже на руке. Если не записала, я начинаю сразу заучивать мой новый стих, запоминаю образы, схемы, рифмы. Как таблицу умножения запоминаю, — заметила Гунда Сакания. – Я человек, настолько привязанный к своей энергетике, что не люблю, когда теряю свои ручки, или когда кто-то их берет. Не важно, где я нахожусь, когда пишу, главное, чтобы моя ручка была со мной".

Еще одна особенность творчества Гунды – писать в темноте.

"Может быть, если я включу свет, я не смогу написать. Я люблю писать в темноте и видеть только белую бумагу. А утром, бывает, что не могу разобрать, потому что очень быстро пишу, на полуслове сокращаю. Но я понимаю, о чем я писала, потому что все свои стихи помню наизусть, — отметила абхазская поэтесса. – Творить – это труд, но и большое счастье.

Гунда Сакания – автор около 12 сборников, которых объединяет философская лирика. Также пишет сказки для детей, а свою абхазскую историческую эссеистику поэтесса еще не публиковала, говорит, что общество пока не готово.

В 2010 году она была удостоена премии имени Дмитрия Гулиа за сборник стихов "Песни Сатанеи". Сейчас Гунда работает с дирижером Нодаром Чанба над духовным концертом "Реквием махаджирам". Текст уже написан, Чанба пишет музыку. А в скором времени выйдет сборник избранных стихов, который она собиралась выпустить в прошлом году к 50-летнему юбилею, но не успела.

Во Всемирный день поэзии следует упомянуть и о другом поэте – корреспонденте Sputnik Бадраке Авидзба, сейчас он в двухнедельном отпуске. Бадрак по телефону сказал, что абхазскую литературу и, в частности, поэзию, он любит с детства.

"Стихи наших поэтов Иуа Когониа, Баграта Шинкуба, Таифа Аджба и других вызывали во мне большой интерес. Я не считаю себя поэтом, но порой возникает желание переложить личное восприятие жизненных ситуаций и мироощущения в стихотворную форму, — признался Бадрак. – Природа — сама поэзия, и тот, кто ее слышит, не может не писать стихов".

Стихи Авидзба публиковались в журнале "Алашара" и в сборнике молодых поэтов Абхазии.

Всемирный день поэзии — ежегодно отмечают 21 марта. День был учрежден ЮНЕСКО 15 ноября 1999 года.

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