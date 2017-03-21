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Поэзия у моря: жители Сухума читали стихи на улице

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(2:46 / 16.81Mb / просмотров видео: 8)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Во Всемирный день поэзии жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik отрывки из любимых стихотворений.

Пушкин, Ахматова, Мандельштам, Вознесенский, Таиф Аджба и даже Буонарроти Микеланджело в переводе – разброс вкусов опрошенных был весьма широк. Каждый вдохновенно декламировал отрывки из любимых стихотворений.

А школьница София Белая рассказала два четверостишья собственного сочинения. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Всемирный день поэзии — ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединeнных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — "придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям". 

Теги:
Абхазия


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