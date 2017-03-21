Редеющие леса Абхазии: пришло время сажать

Sputnik, Владимир Бегунов.

Интенсивные вырубки

Как рассказывает Сергей Бебия, в Абхазии вырубки леса за последнее столетие были очень интенсивными. Особенно усилились они после грузино-абхазской войны, когда нужно было любыми способами пополнять бюджет страны.

"У нас вместо лесного хозяйства образовалось лесозаготовительное предприятие, — рассказывает ученый. – За последние годы мы не посадили ни одного гектара леса. Сейчас в Абхазии нужно уходить от интенсивной лесозаготовки. Мы разработали правила рубок в лесах, они утверждены правительством".

По словам ученого, Абхазии необходима стратегия развития в лесной области, введение жестких квот на вырубку и проведение лесоустроительных работ.

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"Есть более двадцати древесных пород, которые могут покрыть все нужды республики, — сказал Бебия. – Но никто этим не хочет заниматься. У наших политиков нет понимания, что, если мы так же бездумно продолжим вырубать леса, у нас не будет чистой воды, не будет урожая, не будет туризма, — в природе все взаимосвязано".

Лес из горшка © Sputnik. Константин Чалабов Экспорт леса из Абхазии составит более 14 тысяч кубометров в 2017 году

Сергей Бебия объясняет, что сеять лес в Абхазии и на Кавказе неэффективно, — семена съедают грызуны. Существует технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой.

"Это дешевый способ, разработанный в Латвии, – говорит Сергей Бебия. – Саженцы высаживаются в экологически безопасных горшках. Горшок разлагается в земле, но пока дерево не окрепло, он защищает его корни от грызунов. Таким образом, через 30-40 лет можно получить необходимое количество древесины для республики без вырубок".

Проблема, по словам Бебия, в том, что денег на реализацию этой программы не выделяется, кроме того, люди, зарабатывающие на вывозе ценной древесины из Абхазии, лоббируют свои интересы на самом высоком уровне.

"Еще одна проблема – отсутствие специалистов, — рассказывает профессор. — Я за последние годы воспитал и выпустил 28 специалистов лесного хозяйства. Из них только человек пять работают по специальности, остальные ушли в коммерческие структуры. Выбор их можно понять, людям надо зарабатывать. А что мы можем предложить? Две тысячи рублей! На эти деньги невозможно прожить. А в Абхазии сегодня требуется человек семьдесят грамотных лесоводов. Где их взять?"

Сергей Бебия рассказывает, что в этом году ему пришлось отчислить нескольких студентов.

"Поступают учиться люди с очень слабыми знаниями, — рассказывает профессор. – Учиться не хотят, ничем не интересуются. Лесоводов не хватает, но выпускать бестолковых специалистов с дипломами тоже нет смысла".

Высыхание пихтовых лесов © Sputnik. Владимир Бегунов Ботаник: в абхазских лесах нужно выращивать секвойю

Сейчас, помимо вырубок, у абхазских лесов есть и другие угрозы — вредители и последствия глобального потепления.

"Мы уже потеряли самшитовые леса из-за огневки, — рассказывает Сергей Бебия. – Но есть еще очень большой вопрос, насколько наши леса адаптируются к процессам глобального потепления, которые идут по всей планете. У нас уже высыхают пихтовые леса из-за уменьшения влажности воздуха. Мы можем их все потерять. Сегодня надо об этом думать, как этого избежать".

Как говорит Сергей Бебия, проблема лесной отрасли в Абхазии сейчас – одна из самых насущных в республике, но власть не хочет слышать ученых, считая это все незначительным.