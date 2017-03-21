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Сергей Бебия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бебия в День леса: в Абхазии не смогли создать ни одного гектара

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Заведующий отделом Института ботаники Сергей Бебия с интервью Sputnik Абхазия рассказал о Международном дне леса и о проблемах, существующих в этой сфере.

"Выбор даты празднования Международного дня леса не случаен — для южного полушария она совпадает с днем осеннего равноденствия, а для северного – с днем весеннего равноденствия. Цель проведения праздника – напоминание всем жителям Земли о важности сохранения лесных и других зеленых насаждений, необходимости их рационального и разумного использования. Еще в неолите лесистость территории  нашей планеты составляла 65%, сегодня эта цифра составляет всего 27%. Появившиеся пустыни – результат уничтожения лесов на этих территориях", –сказал Бебия.

Полную версию интервью с Сергеем Бебия читайте здесь>>

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