Автомобиль судьи Верховного суда Абхазии загорелся в Сухуме

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Личный автомобиль судьи Верховного суда Абхазии Тимура Шония загорелся рядом с его работой приблизительно в 22:30 во вторник 21 марта, сказал корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.
"Это личный автотранспорт судьи Верховного суда Тимура Шония. Автомобиль был припаркован у здания Верховного суда Абхазии, на момент возгорания владелец находился у себя на работе. Приблизительно в 22:30 ему сообщили о том, что машина загорелась", — рассказал Тыркба.
По его словам, после тушения автомобиля сотрудниками МЧС, стало ясно, что возгорание произошло со стороны правого переднего колеса, затем огонь распространился по моторному отсеку, который весь выгорел.
- Сгоревшая машина судьи Тимура Шония© Sputnik.
- Сгоревшая машина судьи Тимура Шония© Sputnik.
- Сгоревшая машина судьи Тимура Шония© Sputnik.
- Сгоревшая машина судьи Тимура Шония© Sputnik.
"Машине причинены значительные механические повреждения, в моторном отсеке остался только корпус двигателя. Пожарные пока не могут определить причину возгорания, но они сделают это в ближайшее время", — отметил Тыркба.
Прокурор напомнил, что раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в депутаты Народного собрания Абхазии Батала Айба, но связывать эти два случая без доказательств не стал.