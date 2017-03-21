Автомобиль судьи Верховного суда Абхазии загорелся в Сухуме

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Личный автомобиль судьи Верховного суда Абхазии Тимура Шония загорелся рядом с его работой приблизительно в 22:30 во вторник 21 марта, сказал корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Это личный автотранспорт судьи Верховного суда Тимура Шония. Автомобиль был припаркован у здания Верховного суда Абхазии, на момент возгорания владелец находился у себя на работе. Приблизительно в 22:30 ему сообщили о том, что машина загорелась", — рассказал Тыркба.

По его словам, после тушения автомобиля сотрудниками МЧС, стало ясно, что возгорание произошло со стороны правого переднего колеса, затем огонь распространился по моторному отсеку, который весь выгорел.

Сгоревшая машина судьи Тимура Шония © Sputnik.

Сгоревшая машина судьи Тимура Шония © Sputnik.

Сгоревшая машина судьи Тимура Шония © Sputnik.

Сгоревшая машина судьи Тимура Шония © Sputnik. 1 / 4 © Sputnik. Сгоревшая машина судьи Тимура Шония

"Машине причинены значительные механические повреждения, в моторном отсеке остался только корпус двигателя. Пожарные пока не могут определить причину возгорания, но они сделают это в ближайшее время", — отметил Тыркба.

Прокурор напомнил, что раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в депутаты Народного собрания Абхазии Батала Айба, но связывать эти два случая без доказательств не стал.