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Пожарники тушат автомобиль судьи Тимура Шония

Автомобиль судьи Верховного суда Абхазии загорелся в Сухуме

© Sputnik.
В Абхазии
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Возгорание автомобиля судьи Верховного суда Республики Абхазия Тимура Шония произошло со стороны правого переднего колеса, сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Личный автомобиль судьи Верховного суда Абхазии Тимура Шония загорелся рядом с его работой приблизительно в 22:30 во вторник 21 марта, сказал корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Это личный автотранспорт судьи Верховного суда Тимура Шония. Автомобиль был припаркован у здания Верховного суда Абхазии, на момент возгорания владелец находился у себя на работе. Приблизительно в 22:30 ему сообщили о том, что машина загорелась", — рассказал Тыркба.

По его словам, после тушения автомобиля сотрудниками МЧС, стало ясно, что возгорание произошло со стороны правого переднего колеса, затем огонь распространился по моторному отсеку, который весь выгорел.

  • Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    © Sputnik.
  • Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    © Sputnik.
  • Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    © Sputnik.
  • Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    Сгоревшая машина судьи Тимура Шония
    © Sputnik.
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© Sputnik.
Сгоревшая машина судьи Тимура Шония

"Машине причинены значительные механические повреждения, в моторном отсеке остался только корпус двигателя. Пожарные пока не могут определить причину возгорания, но они сделают это в ближайшее время", — отметил Тыркба.

Прокурор напомнил, что раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в депутаты Народного собрания Абхазии Батала Айба, но связывать эти два случая без доказательств не стал.



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