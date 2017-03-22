Без защиты и в полный контакт

Sputnik, Рада Ажиба

"Ребята, разминаемся", "берем перчатки, отрабатываем приемы", "оттачиваем технику" — начинается тренировка Сборной Абхазии по кекусинкай.

Абхазские спортсмены готовятся к Чемпионату Азии, который пройдет в Казахстане с 21 по 23 апреля. В юношескую сборную Абхазии вошли восемь спортсменов: Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельченко, Леон Блабба, Шааб Цвижба и одна девочка из Гулрыпшского района Лера Джалагония.

В списке сборной Абхазии неоднократный чемпион и призер международных соревнований по каратэ Леон Блабба. Юный каратист в 2014 году участвовал в традиционном всероссийском турнире "Тамбовский волчонок", где занял первое место. Два брата Сергей и Илья Дочия в каратэ пришли девять лет назад. Пятнадцатилетние юноши не раз становились чемпионами Абхазии и призерами международных соревнований. Тренер Виталий Читанава признался, что на этих ребят он возлагает большие надежды.

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"Мы не просто взяли и сформировали сборную Абхазии по кекусинкай. Мы смотрим по результатам наших спортсменов с первых дня основания нашей Федерации. Ребята занимаются долгие годы, они становились призерами чемпионатов Абхазии и Юга России", — сказал Читанава.

Президент Федерации Читанава лично готовит сборную и отмечает, что дети занимаются дважды в день © Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские спортсмены готовятся к Чемпионату Азии, который будет проходить в городе Казахстан с 21 по 23 апреля © Sputnik / Томас Тхайцук

Юношеская сборная Абхазии состоит из восьми спортсменов Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельчинко, Леон Блабба, Шааб Цвижба, Лера Джалагония © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Президент Федерации Читанава лично готовит сборную и отмечает, что дети занимаются дважды в день

Съемочная группа Sputnik пришла на тренировку сборной, когда ребята только разминались. Тренер объяснил нам, что занятия по каратэ сборная проводит в течение двух часов без перерывов. И тренировки состоят из разминки, растяжки, техники и практики. Одна из самых тяжелых частей тренировочного процесса в каратэ — постоянная разминка суставов в процессе бега, отмечают спортсмены. После разогрева начинается растяжка продольных мышц. Затем в течение 40 минут тренер объясняет и показывает новую технику и проверяет отработку ранее усвоенного ребятами материала.

"Для детей тренировки проходят легче, чем для взрослых, энергии в наших детях достаточно. После разминки переходим к технике. Проводим работу в парах, так называемый спарринг с партнером", — объясняет Читанава.

Президент Федерации лично готовит сборную, дети занимаются дважды в день. Тренер считает кекусинкай чрезвычайно зрелищным видом спорта.

"Силовые номера в кекусинкай сочетаются со всевозможными пробами на быстроту, четкость и точность. Основные блоки, удары руками и ногами являются как началом каратэ-до, так и его высшей целью. Бои проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение – запрет ударов в голову руками", — отметил он.

Каратист должен тренироваться регулярно, выполняя каждое движение с максимальной концентрацией и отдачей, говорит тренер.

"Для того чтобы добиться хороших результатов в этом виде спорта, спортсмену нужно питаться правильно, следить за своим здоровьем. Я запрещаю моим ученикам пить газированные напитки, есть чипсы, курить сигареты. Этот вид спорта, в принципе, как и другие, требует от спортсмена полной отдачи", — уверен Читанава.

© Фото: Виталий Читанава Абхазский каратист стал победителем турнира в Сочи

Виталий Читанава считает, что тренировка должна базироваться на правильных физических и физиологических принципах.

"На сегодняшний день наши спортсмены могут выдержать несколько ударов. Мы учим в начале — защищаться, а потом выпускаем на соревнования. Тренировки каждый день разные, работаем по принципу «ни шагу назад». С утра мы бегаем, а с обеда и до вечера тренируемся, оттачивая технику", — добавил он.

Виталий Читанава, говоря об участии Абхазии в Чемпионате Азии, отметил, что команда будет выступать под своим национальным флагом. Он выразил надежду, что ребята покажут хорошие результаты.

Федерация кекусинкай в Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года, в их числе и Чемпионат Абхазии. Федерация входит в состав Всемирной организации Кекусинкай, а также в Международную Федерацию ИФК.

Чемпионат Азии по каратэ кекусинкай пройдет с 21 по 23 апреля в Казахстане. Сборная Абхазии получила приглашение благодаря поддержке президента Рауля Хаджимба и председателя Госкомитета по спорту Баграта Хутаба.