Полная отдача и защита: как каратисты из Абхазии готовятся к чемпионату

Чемпионат Азии по каратэ кекусинкай будет проходить с 21 по 23 апреля. Юношеская сборная Абхазии, которая будет представлять нашу страну на Чемпионате Азии, состоит из восьми спортсменов: Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельченко, Леон Блабба, Шааб Цвижба и одна девочка из Гулрыпшского района Лера Джалагония. Сборная Абхазии получила приглашение в Казахстан, благодаря поддержке президента Рауля Хаджимба и председателя Госкомитета по спорту Баграта Хутаба.

Федерация кекусинкай в Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года, в их числе Чемпионат Абхазии. Федерация входит в состав Всемирной организации Кекусинкай, а также в Международную Федерацию ИФК.

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