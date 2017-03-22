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Полная отдача и защита: как каратисты из Абхазии готовятся к чемпионату

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Спортивная Абхазия (95)
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Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Чемпионат Азии по каратэ кекусинкай будет проходить с 21 по 23 апреля в Казахстане.

Чемпионат Азии по каратэ кекусинкай будет проходить с 21 по 23 апреля. Юношеская сборная Абхазии, которая будет представлять нашу страну на Чемпионате Азии, состоит из восьми спортсменов: Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельченко, Леон Блабба, Шааб Цвижба и одна девочка из Гулрыпшского района Лера Джалагония. Сборная Абхазии получила приглашение в Казахстан, благодаря поддержке президента Рауля Хаджимба и председателя Госкомитета по спорту Баграта Хутаба. 

Федерация кекусинкай  в Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года, в их числе Чемпионат Абхазии. Федерация входит в состав Всемирной организации Кекусинкай, а также в Международную Федерацию ИФК.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Спортивная Абхазия (95)


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