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Сгоревшая машина судьи Тимура Шония

Прокуратура завела уголовное дело по факту поджога автомобиля судьи

© Sputnik.
В Абхазии
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Дело по факту поджога автомобиля судьи Верховного Суда Абхазии Тимура Шония взято под личный контроль Генпрокурора республики.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту поджога личного автомобиля судьи Верховного суда Абхазии, об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики.

Пожарники тушат автомобиль судьи Тимура Шония
© Sputnik.
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"22 марта 2017 года по факту поджога автомобиля прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 164 (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) УК Абхазии. Отрабатываются различные версии, в том числе версия, связанная с профессиональной деятельностью судьи Тимура Шония", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также отмечается, что предварительное следствие продолжается и дело находится на контроле Генерального прокурора Абхазии.

Во вторник 21 марта 2017 года, примерно в 22:30 часов у здания Верховного Суда Абхазии был совершен поджог личного автомобиля судьи Верховного Суда Тимура Шония.

Раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии Батала Айба.




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