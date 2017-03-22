Прокуратура завела уголовное дело по факту поджога автомобиля судьи

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту поджога личного автомобиля судьи Верховного суда Абхазии, об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики.

"22 марта 2017 года по факту поджога автомобиля прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 164 (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) УК Абхазии. Отрабатываются различные версии, в том числе версия, связанная с профессиональной деятельностью судьи Тимура Шония", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также отмечается, что предварительное следствие продолжается и дело находится на контроле Генерального прокурора Абхазии.

Во вторник 21 марта 2017 года, примерно в 22:30 часов у здания Верховного Суда Абхазии был совершен поджог личного автомобиля судьи Верховного Суда Тимура Шония.

Раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии Батала Айба.



