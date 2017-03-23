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Паспорта нового образца.

Кобахия: выдача новых абхазских паспортов возобновится 27 марта

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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До конца 2017 года будет выдано около 100 тысяч новых абхазских общегражданских паспортов, сказал глава МВД Аслан Кобахия.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Выдача новых абхазских общегражданских паспортов начнется с понедельника 27 марта, об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"Мы почему приостановили замену паспортов? Чтобы чехарды не было, чтобы у кандидатов не возникло взаимных претензий по прописке, чтобы народ не путался перед первым туром выборов в Парламент. Буквально с понедельника, с 27 марта, мы начнем заново выдавать новые паспорта", — сказал Кобахия. 

Министр напомнил, что перед выборами в Парламент Абхазии, 3 февраля, в районных и городских паспортных отделениях были изъяты соответствующие штампы, чтобы временно приостановить замену общегражданских паспортов. Он также отметил, что согласно проекту постановления Кабмина республики, срок действия абхазских паспортов с истекшим или истекающим сроком действия продлен до 5 апреля 2017 года.

Пресс-конференция МВД на АГТРК
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Хочу обратиться к жителям избирательного округа №17, к жителям Гудауты, где пройдут повторные выборы в Парламент (ред. – повторные выборы в Парламент в избирательном округе №17 пройдут 14 мая 2017 года). Вряд ли будет отдельное постановление о дополнительном продлении срока паспортов. Поэтому, если у кого-то истек срок паспорта, просто нужно прийти и сдать документы. Мы в течение нескольких дней выдадим новый паспорт", — отметил министр.

Глава МВД Кобахия проинформировал журналистов о том, что с момента начала выдачи, новые абхазские общегражданские паспорта получили 12 тысяч человек.

"Мы в течение одного дня можем обработать и выдать около 500 паспортов по всей республике. За календарный, рабочий месяц,  мы беспроблемно можем выдать 10-12 тысяч паспортов. Надеюсь, что к концу текущего года мы выдадим населению около 100 тысяч новых паспортов", — заявил  Кобахия.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия также отметил, что в ближайшее время начнется  выдача вида на жительство не гражданам Абхазии, документа, который позволяет легально проживать на территории республики. 



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