До конца года - 100 тысяч: глава МВД Абхазии рассказал о выдаче паспортов

Выдача новых абхазских общегражданских паспортов начнется с понедельника 27 марта, об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"Мы почему приостановили замену паспортов? Чтобы чехарды не было, чтобы у кандидатов не возникло взаимных претензий по прописке, чтобы народ не путался перед первым туром выборов в Парламент. Буквально с понедельника, с 27 марта, мы начнем заново выдавать новые паспорта", — сказал Кобахия.

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Министр напомнил, что перед выборами в Парламент Абхазии, 3 февраля, в районных и городских паспортных отделениях были изъяты соответствующие штампы, чтобы временно приостановить замену общегражданских паспортов. Он также отметил, что согласно проекту постановления Кабмина республики, срок действия абхазских паспортов с истекшим или истекающим сроком действия продлен до 5 апреля 2017 года.

"Хочу обратиться к жителям избирательного округа №17, к жителям Гудауты, где пройдут повторные выборы в Парламент (ред. – повторные выборы в Парламент в избирательном округе №17 пройдут 14 мая 2017 года). Вряд ли будет отдельное постановление о дополнительном продлении срока паспортов. Поэтому, если у кого-то истек срок паспорта, просто нужно прийти и сдать документы. Мы в течение нескольких дней выдадим новый паспорт", — отметил министр.

Глава МВД Кобахия проинформировал журналистов о том, что с момента начала выдачи, новые абхазские общегражданские паспорта получили 12 тысяч человек.

"Мы в течение одного дня можем обработать и выдать около 500 паспортов по всей республике. За календарный, рабочий месяц, мы беспроблемно можем выдать 10-12 тысяч паспортов. Надеюсь, что к концу текущего года мы выдадим населению около 100 тысяч новых паспортов", — заявил Кобахия.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия также отметил, что в ближайшее время начнется выдача вида на жительство не гражданам Абхазии, документа, который позволяет легально проживать на территории республики.



