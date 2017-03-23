Мы не боимся: Лондон после теракта

О реакции англичан и ситуации в городе корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказали граждане Абхазии, живущие в Лондоне.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Сведения, появлявшиеся в СМИ, противоречили друг другу: сначала речь шла о стрельбе, потом о резне, потом выяснилось, что стрельбы на Вестминстерском мосту не было. Не сразу было понятно, о скольких инцидентах идет речь и сколько было злоумышленников.

"Вчера мы были на занятиях и после обеда всем начали поступать звонки от взволнованных родственников из-за границы, так мы и узнали о теракте, — рассказывает студентка факультета менеджмента лондонского Университета Святой Марии Кристина Киртбая. – Позже в СМИ активно начали это обсуждать".

По наблюдениям Кристины, на улицах Лондона много полицейских, ситуация напряженная, но не доходящая по паники. Университет, в котором учится студентка, находится достаточно далеко от места теракта, в сорока минутах ходьбы.

"К сожалению, это событие в Европе уже не из ряда вон выходящее, поэтому люди стараются сохранять спокойствие, — констатировала студентка. – Соцсети полны постами с хештегом #Wearenotafraid (мы не боимся – ред.)".

Еще один гражданин Абхазии, живущий сейчас в Лондоне Наур Абгаджава, сообщил, что после теракта операторы связи рассылали сообщения абонентам с предостережением не ездить в район Вестминстера.

© REUTERS/ Toby Melville Лондон переживает самый кровавый теракт с 2005 года

"Я проигнорировал это сообщение, потому что еще не знал о теракте, и отправился по своим делам, — признался Абгаджава. – Вскоре увидел большую колонну машин с сиренами, это была не полиция. Зашел на сайт ВВС и понял, что произошел теракт".

Наур Абгаджава также подтверждает, что паники в городе нет, но ситуация напряженная, в Лондон стянуто большое количество полицейских. Дополнительные патрули появились на станциях метро, в парках, на улицах.

"Мое основное наблюдение, это то, что люди продолжают свою обычную жизнь, — рассказывает администратор Томас Джордж Нуджент. – Депутаты Парламента вышли на работу в Парламент и продолжают свою рутину. Очевидно, для всех это большой шок, но люди стараются вести нормальную, обычную жизнь".

По словам Нуджента, основной посыл публикаций СМИ — необходимость объединиться перед лицом террора. Газеты публикуют фотографию убитого полицейского. Люди высказываются в поддержку полиции.

"Мое основное наблюдение, это то, что люди продолжают свою обычную жизнь, — рассказывает администратор Томас Джордж Нуджент. – Депутаты Парламента вышли на работу в Парламент и продолжают свою рутину. Очевидно, для всех это большой шок, но люди стараются вести нормальную, обычную жизнь".

По словам Нуджента, основной посыл публикаций СМИ — необходимость объединиться перед лицом террора. Газеты публикуют фотографию убитого полицейского. Люди высказываются в поддержку полиции.

В 14.40 в среду 22 марта автомобиль террориста съехал на тротуар на Вестминстерском мосту и сбил несколько человек. Водителю удалось доехать до здания парламента, где его остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

По словам премьер-министра Мэй, место для теракта было выбрано не случайно.

"Именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента", — сказала премьер, выступая с обращением к нации.

После теракта полицией были оцеплены здание парламента и резиденция премьер-министра, остановлено колесо обозрения "Лондонский глаз", закрыта станция метро "Вестминстер", остановлено движение на близлежащих улицах.

"Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, четыре человека погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", — отметил замглавы столичной полиции Лондона Марк Роули в среду вечером.



