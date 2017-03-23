Теракт в Лондоне: эвакуация людей и исследование машины преступника

Смотрите на видео, как происходила эвакуация людей и исследование машины преступника.
Смотрите на видео, как происходила эвакуация людей и исследование машины преступника.
Конкурсантка нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба впервые увидела подборку видео поддержки, куда вошли пожелания из ее школы-интерната и посвященная Лере мотивационная песня блогера из Казахстана.
Инцидент произошел на проспекте Жибек Жолу в районе Западного автовокзала.
В первый конкурсный день XVI Республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" выступили самые юные участники.
Корреспонденты Sputnik Эстония выяснили, что жители Эстонии почти ничего не знают об Абхазии, а некоторые и вовсе впервые услышали название страны.
До конца 2017 года будет выдано около 100 тысяч новых абхазских общегражданских паспортов, сказал глава МВД Аслан Кобахия.
В четверг 23 марта прошла пресс-конференция МВД Абхазии о повторном туре выборов в Парламент Абхазии.
Социальный работник Раиса Маландзия рассказала в студии радио Sputnik, чем она помогает больным туберкулезом и как приходится уговаривать пациентов не прерывать и пройти весь курс лечения.