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Теракт в Лондоне: эвакуация людей и исследование машины преступника

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(1:40 / 13.47Mb / просмотров видео: 144)
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Четыре человека погибли, сорок были ранены во время произошедшего в среду днем теракта в лондонском районе Вестминстер, террорист был ликвидирован полицией.

Смотрите на видео, как происходила эвакуация людей и исследование машины преступника.

Подробнее об этом читайте здесь>>



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