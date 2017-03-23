Теракт в Лондоне: эвакуация людей и исследование машины преступника

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Кобахия: выдача новых абхазских паспортов возобновится 27 марта До конца 2017 года будет выдано около 100 тысяч новых абхазских общегражданских паспортов, сказал глава МВД Аслан Кобахия. 110

Глава МВД о втором туре голосования: выбор народа нужно уважать В четверг 23 марта прошла пресс-конференция МВД Абхазии о повторном туре выборов в Парламент Абхазии. 220