Кобахия об инциденте с Кахой Пертая: обстрела автомобиля не было

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Факт обстрела автомобиля кандидата в депутаты Парламента Абхазии Кахи Пертая исключается, об этом в четверг 23 марта заявил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

"Никакого обстрела автомобиля не было. Мы видели сектор обстрела. Там действительно была стрельба со стороны неустановленного пока человека и стрельба со стороны кандидата в депутаты Пертая. 22 гильзы нашли там, где была автоматическая очередь произведена. Между Пертая и стрелявшим находился дом, если выстрелы были бы произведены в сторону Пертая, то тогда в дом попали бы пули. Ни в дом, ни в деревья ничего не попало. Похоже, что стрельба была в воздух. Пертая тоже открыл ответный огонь, было несколько одиночных выстрелов. Там никакого обстрела на поражение не было, но мы все равно в этом направлении работаем", — сказал Кобахия.

Но министр подчеркнул, что органы внутренних дел все равно работают над этим делом.

18 марта пресс-служба МВД сообщила, что автомобиль, в котором находился кандидат в депутаты Парламента Абхазии Каха Пертая, был обстрелян в селе Ачгуара.

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