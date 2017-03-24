Противотуберкулезный пункт открыт в Сухуме после ремонта

СУХУМ, 24 мар — Sputnik, Амра Амичба. Противотуберкулезный амбулаторный пункт, оборудованный по стандартам Всемирной организации здравоохранения, открыт в Сухуме после ремонта 24 марта.

По словам исполнительного директора общественной организации "Амра 2014" Инги Гагулия, отремонтированный амбулаторный пункт соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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Амбулаторный пункт полностью оборудован и, по мнению Гагулия, если все подобные пункты будут ему соответствовать, то улучшится и прилежное отношение больных к лечению.

"Придя в такой пункт, увидев такое помещение и обслуживание со стороны медперсонала, думаю, они задумаются над тем, что в действительности их здоровье в их же руках", — сказала руководитель общественной организации.

Инга Гагулия уточнила, что совместно с международной организацией ПРООН и ее донорами планируется отремонтировать еще три амбулаторных пункта.

Медсестра амбулаторного пункта "Сухум —2" Светлана Камкия с радостью призналась, что после ремонта ее рабочее место стало неузнаваемым.

"Раньше здесь стоял один старенький топчан. Когда ставили капельницу, приходилось прибивать к стенке гвоздь, помещали лекарство в какой-то пакет и подвешивали. Два часа капает раствор. От холода ставили обогреватель. Элементарно даже столика, который должен быть в каждой процедурной, не было", — вспоминает медсестра.

Светлана Камкия рассказала, что на сегодняшний день амбулаторный пункт посещают 16 пациентов.

"Из них четверо c MDR, то есть со сложной формой туберкулеза, которые лечатся по два с половиной года. И есть даже четверо детей на профилактическом лечении, — заметила медик. — В две недели раз приходят. Под прямым наблюдением медперсонала должны делать. Они и так длительное время лечатся, им очень тяжело переносить. Увидев насколько улучшились условия, думаю, обрадуются. И надеюсь, будут более добросовестно относиться к своему здоровью".

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Заместитель министра здравоохранения Батал Кация, сказал, что открытие отремонтированного медпункта приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и поблагодарил организации "Амра 2014" и ПРООН за помощь Минздраву республики.

"Эти организации являются большими помощниками Минздрава в социальных вопросах, касающихся борьбы с туберкулезом. Социальный работник организации "Амра" помогает больным быть прилежными, не прерывать лечение и вовремя принимать препараты", — отметил Кация.

Заместитель постоянного представителя ООН Шомби Шарп отметил, что туберкулез – глобальная проблема.

"Мы должны усилить меры, чтобы люди узнали о своей болезни, и у них было куда обращаться, — сказал Шомби Шарп. — Здравоохранение и, в частности борьба с проблемой туберкулеза, остается важным аспектом нашей деятельности в рамках целей устойчивого развития – это программа, которая была принята ООН в прошлом году и развивается по всему миру. В рамках нашей деятельности мы очень рады, что в партнерстве с Министерством здравоохранения и с организацией "Амра" смогли достигнуть таких результатов".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2015 году в мире заболело туберкулезом более десяти миллионов человек, официально зарегистрировано лишь 6 миллионов случаев.