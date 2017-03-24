Открыли и удивились: новый противотуберкулезный пункт в Сухуме

По словам исполнительного директора общественной организации "Амра 2014" Инги Гагулия, отремонтированный амбулаторный пункт соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам Всемирной организации здравоохранения.

"Придя в такой пункт, увидев такое помещение и обслуживание со стороны медперсонала, думаю, они задумаются над тем, что в действительности их здоровье в их же руках", — сказала руководитель общественной организации.

Медсестра амбулаторного пункта "Сухум —2" Светлана Камкия, с радостью призналась, что после ремонта ее рабочее место стало неузнаваемым.

"Раньше здесь стоял один старенький топчан. Когда ставили капельницу, приходилось прибивать к стенке гвоздь и клали раствор в какой-то пакет и вешали. Два часа капаем раствор. От холода ставили обогреватель. Элементарно даже столика, который должен быть в каждой процедурной, не было", — вспоминает медсестра.

Амбулаторный пункт посещают 16 пациентов из них четверо c MDR, то есть со сложной формой туберкулеза, которые лечатся по 2 с половиной года. И есть даже четверо детей на профилактическом лечении.

Заместитель министра здравоохранения Батал Кация, сказал, что открытие отремонтированного медпункта приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и поблагодарил организации "Амра 2014" и ПРООН за помощь Минздраву республики.

Заместитель постоянного представителя ООН Шомби Шарп отметил, что туберкулез – глобальная проблема.

Организация "Амра 2014" совместно с международной организацией ПРООН и ее донорами планирует отремонтировать еще три амбулаторных пункта.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2015 году в мире заболело туберкулезом более десяти миллионов человек, официально зарегистрировано лишь 6 миллионов случаев.

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