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Открыли и удивились: новый противотуберкулезный пункт в Сухуме

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(2:24 / 15.41Mb / просмотров видео: 9)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Противотуберкулезный амбулаторный пункт, оборудованный по стандартам Всемирной организации здравоохранения, открыт в Сухуме после ремонта 24 марта.

По словам исполнительного директора общественной организации "Амра 2014" Инги Гагулия, отремонтированный амбулаторный пункт соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам Всемирной организации здравоохранения. 

"Придя в такой пункт, увидев такое помещение и обслуживание со стороны медперсонала, думаю, они задумаются над тем, что в действительности их здоровье в их же руках", — сказала руководитель общественной организации.  

Медсестра амбулаторного пункта "Сухум —2" Светлана Камкия, с радостью призналась, что после ремонта ее рабочее место стало неузнаваемым.

"Раньше здесь стоял один старенький топчан. Когда ставили капельницу, приходилось прибивать к стенке гвоздь и клали раствор в какой-то пакет и вешали. Два часа капаем раствор. От холода ставили обогреватель.  Элементарно даже столика, который должен быть в каждой процедурной, не было", — вспоминает медсестра.  

Амбулаторный пункт посещают 16 пациентов из них четверо c MDR, то есть со сложной формой туберкулеза, которые лечатся по 2 с половиной года. И есть даже четверо  детей на профилактическом лечении.

Заместитель министра здравоохранения Батал Кация, сказал, что открытие отремонтированного медпункта приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и поблагодарил организации "Амра 2014" и ПРООН за помощь Минздраву республики. 

Заместитель постоянного представителя ООН Шомби Шарп отметил, что туберкулез – глобальная проблема. 

Организация "Амра 2014" совместно с международной организацией  ПРООН и ее донорами планирует отремонтировать еще три амбулаторных пункта. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2015 году в мире заболело туберкулезом более десяти миллионов человек, официально зарегистрировано лишь 6 миллионов случаев. 

Подробнее об этом читайте здесь >>



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