Хаджимба: не сомневаюсь, что новый Парламент будет работоспособным

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что новый состав Парламента будет работоспособным, если народные избранники проявят себя так же энергично, как и во время предвыборной кампании, заявил Рауль Хаджимба в беседе с журналистами во время голосования на избирательном участке округа № 5.

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"Надеюсь, что Парламент сегодня будет сформирован, в любом случае других возможностей у нас нет. Хочу отметить, если те энергия и пыл, которые проявили кандидаты в депутаты, будут применены в работе Парламента, не сомневаюсь, что он будет работоспособным", — сказал Хаджимба.

Президент добавил, что ко второму туру выборов он подошел с хорошим настроением.

© Sputnik. Бадри Есиава Второй тур: участки для голосования открылись в Абхазии

"Настроение хорошее. С утра мы связались со всеми районами республики, все проходит гладко. Кого изберет народ, тот и будет его представлять в Парламенте", — отметил президент.

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре.

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