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Президент Абхазии отдал голос и рассказал, что ждет от нового Парламента

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что новый состав Парламента будет работоспособным, если народные избранники проявят себя так же энергично, как и во время предвыборной кампании.

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"Надеюсь, что Парламент сегодня будет сформирован, в любом случае других возможностей у нас нет. Хочу отметить, если те энергия и пыл, которые проявили кандидаты в депутаты, будут применены в работе Парламента, не сомневаюсь, что он будет работоспособным", — сказал Хаджимба.

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии 

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре.


Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)


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