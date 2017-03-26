Президент Абхазии отдал голос и рассказал, что ждет от нового Парламента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что новый состав Парламента будет работоспособным, если народные избранники проявят себя так же энергично, как и во время предвыборной кампании.

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"Надеюсь, что Парламент сегодня будет сформирован, в любом случае других возможностей у нас нет. Хочу отметить, если те энергия и пыл, которые проявили кандидаты в депутаты, будут применены в работе Парламента, не сомневаюсь, что он будет работоспособным", — сказал Хаджимба.

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре.



