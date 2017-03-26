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Голосование на избирательном участке

Высокую активность проявляют избиратели Гудаутского района и Нового Афона

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)
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Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Рада Ажиба. В Новом Афоне активность избирателей депутатов в Народное Собрание очень высокая, об этом сообщила Sputnik  председатель новоафонского округа Вероника Беляева. 

"На данный момент по Новому Афону проголосовали около 500 человек. На всех трех избирательных участках активность очень высокая, как и в первом туре. Атмосфера доброжелательная, праздничная. Наши кандидаты в хорошем настроении", — сказала Беляева.

Голосование в Ткуарчале
© Sputnik. Роберт Джопуа
Голосование в Ткуарчалском районе: люди активнее, чем в первом туре

Второй тур выборов проходит в  избирательном округе № 19 в Гудаутском районе. 

"К 11 часам проголосовали 450 человек. Нарушений и замечаний со стороны избирателей и наблюдателей нет. Все проходит как обычно, спокойно", — подчеркнул он.

В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии.

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре. 


Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)

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