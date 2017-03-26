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Голосование на избирательном участке

Второй тур: участки для голосования открылись в Абхазии

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)
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Второй тур выборов в Народное собрание Абхазии проходит 26 марта, за депутатские мандаты сразятся по двое кандидатов в 22-ух избирательных округах.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. В 8.00 в воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах началось голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание Абхазии 

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре. 

По словам председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, кандидат, отказавшийся по любой причине участвовать во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии, не будет исключен из бюллетеня. 

Народное собрание Абхазии состоит из тридцати пяти депутатов. 

Пресс-конференция МВД на АГТРК
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава МВД о втором туре голосования: выбор народа нужно уважать

Первый тур выборов в Парламент состоялся 12 марта. 

Только двенадцать кандидатов смогли преодолеть пятидесятипроцентный порог и победить в первом туре. 

Рекордсменом по явке избирателей оказался Галский район, там на участки пришли 71% избирателей. На втором месте Очамчырский район с 63%. На третьем – Ткуарчалский, там проголосовало 53% зарегистрированных избирателей.

В семнадцатом Гудаутском избирательном округе ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. 14 мая там состоятся перевыборы.

Среди наблюдателей в первом туре выборов были представители Совета Федерации, ЦИК и Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (8)

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Теги:
Абхазия


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