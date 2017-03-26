Второй тур выборов в Парламент Абхазии: первые результаты

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Явка во втором туре выборов в целом по республике ниже, чем в первом туре, Sputnik публикует первые результаты по состоянию на 12:00 воскресенья 26 марта.

Лидерство по явке, как и в первом туре, держит Галский район, там более 50% избирателей пришли на участки для голосования.

На втором месте Ткуарчалский район с явкой в 21,9 %.

Третье место у Сухумского района – 21,7%.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский и Гулрыпшский районы: активность избирателей очень низкая

Совсем немного уступает Очамчырский район, там к избирательным урнам по состоянию на 10:00 пришли 21,1%

В Гулрыпшском районе голосовать явились 19,6% избирателей.

В Гагрском районе во втором туре выборов участвуют три округа, средняя явка – 18,4%.

В среднем по Сухуму, где голосование идет в восьми округах, явка по состоянию на 12:00 составляет 17,6%.

В Новом Афоне явка 19%, в Гудауте ниже — 12,4 %. В среднем по Гудаутскому району процент явки избирателей составляет 15,7%

В 8.00 в республике открылись участки для голосования в 22 избирательных округах.

В первом туре жители Абхазии выбрали только двенадцать депутатов. В округе № 17 ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, там 14 мая состоятся перевыборы.

Во втором туре голосования в бюллетенях остались фамилии только двух кандидатов. Результаты определятся простым большинством голосов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал в 9 утра на избирательном участке в сухумской школе №14.

Практически везде на участках отмечается более низкая избирательская активность, чем в первом туре. Тогда к 11.00 многие участки преодолели 25% порог явки избирателей, после которого выборы официально считаются состоявшимися.



