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Второй тур парламентских выборов в Абхазии

Урна на вынос: избиратели Сухума смогли проголосовать и на дому

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)
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Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Выносную урну доставляли члены комиссии в сопровождении наблюдателей избирателям округа № 7 в Сухуме, которым здоровье не позволило лично прийти на участки.

По словам члена участковой комиссии №1 округа № 7 Ламзиры Шинкуба, всего таких было 27 человек. 

"У всех этих людей проблемы со здоровьем, они ждут нас с нетерпением, а мы в свою очередь предоставляем им все возможности для волеизъявления на дому", — рассказала Шинкуба.

Она добавила, что по закону, желающие проголосовать из дома, у которых нет возможности прийти на участки по состоянию здоровья, должны, как минимум, за день до выборов направить заявление об этом в участковую комиссию по месту прописки. 

При этом, подчеркнула она, никаких дополнительных документов подготавливать не нужно. 

Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Раиса Ашуба и ее супруг были одними из тех, кто воспользовался этой возможностью, и остались довольны.

"Это очень удобно для людей с проблемами со здоровьем. Я бы сама с удовольствием пошла и проголосовала, но, к сожалению, возраст не позволяет", — призналась Ашуба. 

Тепло приняла избирательную комиссию Леля Герия, угостила печеньем, предложила задержаться на кофе. 

"Не смогла пойти, а голосовать все равно надо. Спасибо всем большое за то, что сами приехали. Очень надеюсь, что тот кандидат, которого сегодня изберут, принесет много пользы для нашей страны", — сказала она. 

В  воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах Абхазии проходит голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание страны 

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре. 

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (13)

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