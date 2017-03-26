Урна на вынос: избиратели Сухума смогли проголосовать и на дому

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Выносную урну доставляли члены комиссии в сопровождении наблюдателей избирателям округа № 7 в Сухуме, которым здоровье не позволило лично прийти на участки.

По словам члена участковой комиссии №1 округа № 7 Ламзиры Шинкуба, всего таких было 27 человек.

"У всех этих людей проблемы со здоровьем, они ждут нас с нетерпением, а мы в свою очередь предоставляем им все возможности для волеизъявления на дому", — рассказала Шинкуба.

Она добавила, что по закону, желающие проголосовать из дома, у которых нет возможности прийти на участки по состоянию здоровья, должны, как минимум, за день до выборов направить заявление об этом в участковую комиссию по месту прописки.

При этом, подчеркнула она, никаких дополнительных документов подготавливать не нужно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Несмываемая краска и низкое напряжение: голосование в селе Гуп

Раиса Ашуба и ее супруг были одними из тех, кто воспользовался этой возможностью, и остались довольны.

"Это очень удобно для людей с проблемами со здоровьем. Я бы сама с удовольствием пошла и проголосовала, но, к сожалению, возраст не позволяет", — призналась Ашуба.

Тепло приняла избирательную комиссию Леля Герия, угостила печеньем, предложила задержаться на кофе.

"Не смогла пойти, а голосовать все равно надо. Спасибо всем большое за то, что сами приехали. Очень надеюсь, что тот кандидат, которого сегодня изберут, принесет много пользы для нашей страны", — сказала она.

В воскресенье 26 марта в 22 избирательных округах Абхазии проходит голосование во втором туре выборов депутатов в Народное Собрание страны

Голосование идет за одного из двух кандидатов, набравших большее количество голосов в первом туре.