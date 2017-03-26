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Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии

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Второй тур выборов в Парламент (16)
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Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

Переносную урну доставляли члены комиссии в сопровождении наблюдателей избирателям округа № 7 в Сухуме, которым здоровье не позволило лично прийти на участки.

По словам члена участковой комиссии №1 округа № 7 Ламзиры Шинкуба, всего таких было 27 человек.  

"У всех этих людей проблемы со здоровьем, они ждут нас с нетерпением, а мы в свою очередь предоставляем им все возможности для волеизъявления на дому", — рассказала Шинкуба.

Она добавила, что по закону, желающие проголосовать из дома, у которых нет возможности прийти на участки по состоянию здоровья, должны, как минимум, за день до выборов направить заявление об этом в участковую комиссию по месту прописки.  

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (16)


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