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Парламентские выборы в Абхазии

Второй тур выборов в Парламент Абхазии: явка 43,6%

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (16)
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Второй тур выборов в Народное собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Явка во втором туре выборов в Парламент Абхазии растет, в среднем по стране проголосовало 43,6%  избирателей, Sputnik публикует данные, полученные к 15: 00 воскресенья 26 марта.

На первом месте по явке Гудаутский район, явка там составила 58,8%.

Второй тур парламентских выборов в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
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На втором месте Галский район с явкой 58,2%.

Третье место у Очамчырского района – 45,1%

В Гулрыпшском районе к избирательным урнам явились 41,6% избирателей.

Результат Ткуарчалского района – 40,6% избирателей.

В Сухумском районе явка — 40,3%.

В столице Абхазии проголосовало 33,6% избирателей.

В Гагрском районе на участки для голосования явились 30,6% избирателей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал в 9 утра 26 марта на избирательном участке в сухумской школе №14.

Корреспондент Sputnik сообщил из села Тамыш со ссылкой на председателя участковой комиссии Эмму Закарая, что в первой половине дня там проголосовали почти половина из 536 избирателей. 

Второй тур парламентских выборов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За порядком на избирательном участке, кроме представителей правоохранительных органов, следит и глава администрации села Тамыш Вадик Зантария.

"Все мы друг друга знаем, все наши люди, — сказал Зантария. — Желание только одно, кто бы ни победил, чтобы объединил народ. Не разделял людей по принципу: он за меня голосовал, а этот нет. После выборов депутат станет представителем интересов  населения села, да и всего избирательного округа, куда входят шесть сел".

В первом туре жители Абхазии выбрали только двенадцать депутатов. В округе № 17 ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, там 14 мая состоятся перевыборы.

Во втором туре голосования в бюллетенях остались фамилии только двух кандидатов. Результаты определятся простым большинством голосов.

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (16)
Теги:
Абхазия


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