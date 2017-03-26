Рауль Хаджимба встретился с легендой футбола Никитой Симоняном

СУХУМ, 26 мар — Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с первым вице-президентом Российского футбольного Союза Никитой Симоняном в воскресенье 26 марта.

© Sputnik. Владимир Астапкович Симонян: вступление Абхазии в ФИФА вслед за Косово логично

"Я очень рад вас видеть в Абхазии, тем более для вас абхазская земля — родная. Вы здесь заложили футбольные навыки, стали легендарным советским футболистом. Хотелось бы, чтобы молодое поколение училось на ваших примерах", — сказал Хаджимба.

Глава государства заверил Симоняна, что развитию абхазского футбола будет уделяться большое внимание.

"Мы проводили своими скромными силами чемпионат по футболу по версии ConIFA. Это было грандиозное событие для маленькой страны. И хотелось бы, чтобы вы были рядом с нами", — добавил он.

Симонян поблагодарил главу государства за прием. И отметил, что по многим причинам его давно не было в Абхазии.

"Когда мои родители приехали в Абхазию, мне было четыре года. Всегда с благодарностью отношусь к Абхазии, так как меня воспитала Абхазия, тут я состоялся. Из той юношеской команды, которая стала чемпионом Грузии, вышли ведь выдающиеся игроки: Володя Маргания, Геннадий Бондаренко, Юрий Граматикопуло и я. Я всегда чувствую доброту и доброжелательность абхазского народа", — сказал Никита Симонян.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Он заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер России. Выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Был многократным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. Кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" (1957), "Знак Почета" (1971), "Дружбы" (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000). Награжден Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).