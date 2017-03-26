Основу заложила Абхазия: Никита Симонян рассказал о своем футбольном пути

На встрече с первым вице-президентом российского футбольного Союза Никитой Симоняном президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что рад видеть его в Абхазии.

"Я очень рад вас видеть в Абхазии, тем более для вас абхазская земля является родной. Вы здесь заложили футбольные навыки, стали легендарным советским футболистом. Хотелось бы, чтобы молодое поколение училось на вашем примере", — сказал Хаджимба.

Никита Симонян поблагодарил главу государства за прием и подчеркнул, что именно в Абхазии он состоялся как футболист.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян родился 12 октября 1926 году в Армавире. Он заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер России.

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