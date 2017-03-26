23:03 26 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Основу заложила Абхазия: Никита Симонян рассказал о своем футбольном пути

Получить короткую ссылку
20 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:08 / 17.28Mb / просмотров видео: 40)
Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с первым вице-президентом Российского футбольного Союза Никитой Симоняном в воскресенье 26 марта.

На встрече с первым вице-президентом российского футбольного Союза Никитой Симоняном президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что рад видеть его в Абхазии.

"Я очень рад вас видеть в Абхазии, тем более для вас абхазская земля является родной. Вы здесь заложили футбольные навыки, стали легендарным советским футболистом. Хотелось бы, чтобы молодое поколение училось на вашем примере", — сказал Хаджимба. 

Никита Симонян поблагодарил главу государства за прием и подчеркнул, что именно в Абхазии он состоялся как футболист. 

Первый вице-президент РФС Никита Симонян родился 12 октября 1926 году в Армавире. Он заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер России. 

Подробнее об этом читайте здесь >>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Одиннадцатимесячная Сакена спит в гамаке на променаде рядом с озером в Мумбаи
"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов
Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии
Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia