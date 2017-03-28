Показывай всем зубы: Александр Шоуа дал советы Валерии Адлейба

Sputnik, Анжелика Бения.

В студии у композитора, солиста дуэта "Непара" Александра Шоуа Валерия Адлейба услышала разнообразие звучания музыкальных инструментов и нашла своего родственника.

"Я у своих спросил, оказалось, мы с Валерией по каким-то нашим фамильным местам, откуда мы родом, родственники", – сказал Александр Шоуа.

Валерия вместе с Александром записала в студии новые треки и полную версию песни "Адажио", которую она исполняла на первом этапе международного конкурса "Ты супер!".

Разбирая вместе с Лерой ее исполнение, Александр Шоуа сделал несколько замечаний.

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"Я очень часто и много обращаю внимание на текст, который говорю. Старайся произносить слова от души, от сердца. Кроме того, они должны звучать понятно. К примеру, когда ты поешь, ты немного закрываешь звук "с". Кто-то может сказать, что это индивидуальность, но от этого страдают многие артисты", – сказал Шоуа.

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Узнав, что в списке любимых певцов у Валерии только Лара Фабиан, Уитни Хьюстон и Адель, Шоуа посоветовал юной вокалистке часто слушать и включить в свой список Нору Джонс, Лиане Ла Хавас, Стива Уандера.

Валерия и Александр слушали вместе музыкальные композиции звезд прошлого, такие как "I Need a Hero" певицы Бонни Тайлер, песни рок-группы из Дании "Blue Foundation", даже песни американского актера Роберта Дауни младшего.

"Чем шире твой взгляд, тем больше твоя способность что-то воспроизвести. Я 40 лет занимаюсь музыкой, и она до сих пор меня волнует. Не перестал удивляться тому, как она передает эмоции. Через пару лет ты будешь смеяться над тем, что не могла спеть низкие ноты. Потом ты будешь петь их свободно. Ты просто вырастешь, и появятся и нижние, и верхние. Многое изменится, но в лучшую сторону", – заверил Шоуа.

Послушав исполнение "Fields of gold" Майкла Болтона и Евы Кэссиди, Шоуа рассказал о нюансах исполнения песни в дуэте, музыкант отметил, что очень важно подобрать нужную и удобную для двоих тональность.

Но Лера заметила, что часто в дуэте кто-то поет выше и тем самым находится в выигрышной позиции.

"Тебе, как человеку целеустремленному, нужно стараться делать так, чтобы дуэт с кем-то был именно для тебя более выгодным и выигрышным, тогда тебя будут уважать. Показывай всем зубы", – сказал музыкант.

У Валерии пока нет музыкального образования, она призналась, что, к сожалению, не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте. В процессе диалога она не раз благодарила и отмечала, что разнообразие клавишных инструментов и воспроизводимых музыкальных звуков не могут не впечатлять и не вдохновлять ее.

Александр Шоуа рассказал юной вокалистке свою музыкальную биографию, что уже в 5 лет был солистом хора, что проучился в Сухумской музыкальной школе девять лет по классу фортепиано, на джазовом отделении, что после первого курса в училище умер педагог и дальше музыке Шоуа учился сам.

Быть упрямой посоветовал музыкант Валерии.

11-летняя Валерия Адлейба уже во втором туре вокального конкурса "Ты супер!". Следить за ее успехами вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ.

Следующий, последний отборочный день первого тура будет транслироваться на сайте Sputnik и телеканале НТВ в эту субботу 1 апреля в 20:00.