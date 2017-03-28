Мы родственники: Валерия Адлейба пришла в гости к Александру Шоуа

Валерия Адлейба побывала в гостях у композитора, солиста дуэта "Непара" Александра Шоуа.

Музыкант показал участнице из Абхазии свою студию. Валерия услышала разнообразие музыкальных инструментов: звуки стандартного пиано, органа и другие классические и современные мелодии.

Валерия попробовала даже записать новые треки и полную версию песни "Адажио", которую она исполняла на первом этапе конкурса шоу "Ты супер!".

Разбирая ее исполнение песни, Александр Шоуа сделал пару замечаний.

Подробнее об этом читайте здесь >>

"Через пару лет ты будешь смеяться над тем, что не могла спеть низкие ноты. Потом ты будешь петь их свободно. Ты просто вырастешь, и у тебя появятся и верхние, и нижние ноты. Многое изменится, но в лучшую сторону", – сказал Шоуа.

Узнав, что в списке любимых исполнителей у Валерии только Лара Фабиан, Уитни Хьюстон и Адель, Шоуа посоветовал юной вокалистке часто слушать и включить в список Нору Джонс, Лиане Лахавас, Стиви Уандера.

11-летняя Валерия Адлейба уже во втором туре вокального конкурса "Ты супер!". Следить за ее успехами вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>