Архитектор Сухума: торговый ряд у стадиона позволит разгрузить рынок

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Крытый торговый ряд, строящийся у Республиканского стадиона, поможет разгрузить Сухумский рынок, сказала в интервью Sputnik главный архитектор столицы Тамара Лакрба.

"Для начала мы попытались разгрузить улицу Вардания — это там, где торговля хаотично проходила. Сейчас там появились дополнительные места для автомобилей. Вместе с тем появятся дополнительные места у Республиканского стадиона, где строится торговый ряд, тем самым разгрузим рынок", — пояснила Лакрба.

По словам архитектора, в общей сложности будет построено 70 павильонов.

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"Это временные павильоны. Что это значит? То, что их в любое время при необходимости можно убрать. Толщина стен будет 10 сантиметров. Многие думают, что если блоками строят, значит, не временное строение. Временное строение — это неуглубленный фундамент", — сказала она.

Каждый павильон будет площадью 20 квадратных метров. Лакрба отметила, что будет тротуар шириной три метра, поэтому торговый ряд не будет мешать пешеходам.