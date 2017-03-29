20:32 29 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Тамара Лакрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лакрба о торговых рядах у стадиона в Сухуме: тротуары не пострадали

Радио
Получить короткую ссылку
10110

О том, для чего у Республиканского стадиона в Сухуме появится около 70 торговых павильонов, рассказала интервью Sputnik Абхазия главный архитектор столицы Тамара Лакрба

Каждый павильон будет площадью 20 квадратных метров. Лакрба отметила, что будет тротуар шириной три метра, поэтому торговый ряд не будет мешать пешеходам.

Подробности читайте в беседе с Тамарой Лакрба>>

  

По теме

Даур Тарба о низких ценах на цитрусовые: открылся турецкий рынок
Обзор цен на Cухумском рынке
Абхазские макароны вскоре появятся на рынке


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
Жуки
Слабая работа карантинных служб: экологи Абхазии рассказали о вредителях
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia