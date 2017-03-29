Лакрба о торговых рядах у стадиона в Сухуме: тротуары не пострадали

Даниил Халбад из Абхазии победил на международном чемпионате по шахматам в Краснодарском крае в среду 29 марта.

На выборах в новый Парламент Абхазии смогла победить только одна женщина из восьми претенденток - Натали Смыр.

Съемочная группа программы "Поедем, поедим!" канала НТВ снова в Абхазии. В перерывах между съемками ведущий программы Джон Уоррен поделился своими впечатлениями от Абхазии, традиций и народа, а также рассказал Sputnik о своей "болезни".