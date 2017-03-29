Лакрба о торговых рядах у стадиона в Сухуме: тротуары не пострадали

Каждый павильон будет площадью 20 квадратных метров. Лакрба отметила, что будет тротуар шириной три метра, поэтому торговый ряд не будет мешать пешеходам.
Каждый павильон будет площадью 20 квадратных метров. Лакрба отметила, что будет тротуар шириной три метра, поэтому торговый ряд не будет мешать пешеходам.
Даниил Халбад из Абхазии победил на международном чемпионате по шахматам в Краснодарском крае в среду 29 марта.
На выборах в новый Парламент Абхазии смогла победить только одна женщина из восьми претенденток - Натали Смыр.
Съемочная группа программы "Поедем, поедим!" канала НТВ снова в Абхазии. В перерывах между съемками ведущий программы Джон Уоррен поделился своими впечатлениями от Абхазии, традиций и народа, а также рассказал Sputnik о своей "болезни".