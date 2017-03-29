Поехать в Абхазию и поесть: команда Джона Уоррена не все распробовала

Sputnik, Рада Ажиба

Телеведущий Джон Уоррен и его команда из пяти человек уже бывали в Абхазии, но их программы были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. На этот раз теледесант снова высадился на берегах Колхиды, только теперь "главными героями" стали абхазское застолье, горы и вино.

В селе Дурипш когда-то гостили Никита Хрущев и Фидель Кастро.

— Уа бзиала уаабеит, Джони (добро пожаловать — ред.), - так приветствуют дорогих гостей хозяева дома, братья Осман и Руслан Кокоскерия.

— И снова я в любимой Абхазии, — с восторгом, вдыхая чистый горный воздух, отвечает Джон Уоррен.

Пришедших на застолье гостей встречает хозяйка дома, при этом делая своеобразный жест, проводя рукой над головами путников. Этот ритуал избавляет гостя от невзгод и болезней. Гость в Абхазии — это "божья благодать", говорит она. По преданию, вместе с гостем в дом приходят семь моментов счастья. Хозяева дома приглашают гостей за большой и обильный стол: вино, копченое мясо, сыр, фрукты, орехи, ачашв (пирог с сыром – ред.). И это только для начала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки передачи "Поедем, поедим!" в селе Дурипш

Колючка вместо чая

Перед тем как приступить к съемкам, сценарист передачи Людмила объясняет собравшимся, что им важно знать об абхазском застолье, что можно и нельзя делать за абхазским столом.

Абхазская кухня — одна из самых острых. Основные блюда: абыста (мамалыга — ред.), ачашв, сыры, ахарцы (кисломолочный продукт — ред.), акуац (копченое или вареное мясо — ред.), ачапа (овощные смеси с орехом — ред.), курица и индейка под арашых (ореховым соусом — ред.), асыдзбал (соус из алычи — ред.), аджика и вино.

"Ой, мамалыга и мое любимое ачапа!" — восклицает телеведущий.

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И тут же хозяин дома Руслан рассказывает байки, связанные с ачапа из колючки для Хрущева.

"Многие знают, что Никита Сергеевич приезжал в Дурипш. И когда он попробовал ачапа из апырчмана (колючка — ред.), он жителям села сказал: "Убирайте чай и сажайте колючку". — Старшие рассказывали, что именно так и было", — улыбается он.

Старейшины рассказывают Джону, что абхазское застолье — целый ритуал. Здесь нет мелочей, все продуманно, торжественно и красиво. Особое значение придают выбору тамады, а также многочисленным разнообразным тостам и их строгой очередности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ноев ковчег, или сырная лодочка по-сухумски 13

"Тост в благодарность Всевышнему надо произносить подняв лицо и обращаясь к небу", — объясняет член Совета старейшин Гарри Дзидзария. — А когда пьют за ушедших, люди не чокаются, а касаются друг друга тыльной стороной ладони. Говоря тост за старшего, нужно обязательно встать. Также младший должен встать, когда за его здоровье пьет старший. При этом, соединяя стаканы, младшие должны поддерживать свой стакан на более низком уровне, чем старшие, демонстрируя тем самым свое уважение".

Уоррен в Дурипше усвоил, как правильно здороваться за абхазским столом, как ведет себя невестка дома со старшими, как правильно покидать застолье, и что нельзя столовыми приборами есть абыста. Абхазы едят ее исключительно руками, что удивило съемочную группу.

Пить и не пьянеть © Sputnik. Илона Хварцкия Что ты знаешь о производстве абхазского вина?

Вечерние съемки переместились на историческую поляну Лыхнашта. Здесь Джон Уоррен отведал абхазские вина. Ни одно абхазское застолье не обходится без вина. Культура потребления вина имеет особые, вековые традиции, которые подразумевают доброжелательное общение с речами, песнями и танцами. Важно отметить, что культура винопития у абхазов требует от участников застолья не только проявления ораторского мастерства, но и умения пить, не пьянея, достойно заканчивая застолье.

— Джони, а ты слышал, про автохтонные сорта винограда?— интересуется винодел-технолог Саида Агрба.

— Это что-то первое и самое древнее?— спрашивает он в ответ.

— Наибольший интерес для абхазских виноделов представляют такие сорта, как "Качич", "Агбаж", "Амлаху", "Ачыкаж" и "Ауасырхуа". Надеемся, что в ближайшем будущем воссозданные автохтонные сорта винограда начнут выращивать и в крестьянских хозяйствах, тем более что сейчас в Абхазии настоящий бум виноделия, — ответила технолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки передачи "Поедем, поедим!" в селе Дурипш

Заболеть страной

После долгих, но интересных съемок корреспонденту Sputnik позволили задать пару вопросов ведущему "Поедем, поедим!".

Джон признался, что он с уважение относится к традициям и обычаям абхазов. И с удовольствием приезжает каждый раз в Абхазию.

"Очень приятно приезжать в Абхазию снова и снова. Сегодня мы снимали "входную" к передаче, и я сказал, что Джон не просто в Абхазии, а в любимой Абхазии. Я не говорю это каждую неделю и в каждой стране. Мне нравятся люди, мне нравится, как вы живете, природа потрясающая. С каждым приездом я понимаю, что "заболеваю" страной", — разоткровенничался Уоррен.

Он считает, что в Абхазию приезжать удобно, и это недалеко от России.

Съемки передачи "Поедем, поедим" в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Съемки передачи "Поедем, поедим" в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Съемки передачи "Поедем, поедим" в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Съемки передачи "Поедем, поедим" в селе Дурипш © Sputnik / Томас Тхайцук

Телеведущий и актер Джон Уоррен © Sputnik. Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Съемки передачи "Поедем, поедим" в селе Лыхны

"С учетом того, что удобно к вам приезжать, и очень хорошо вы принимаете гостей, нам легко работать, вот мы уже третий раз приезжаем к вам. Сейчас в России снег, все спит, а у вас природа просыпается, все кишит. Примерно в такое время мы и приехали первый раз. Если мы приехали вновь, значит, есть что снимать, о чем рассказать и что показать", — сказал Уоррен.

— Приедете еще раз?

— С удовольствием. Рано или поздно Джонни не будет ведущим, при этом понимаю, что я буду всю жизнь связан с Россией, но, а жить я там не хочу. Я активно ищу место, где я буду жить и отдыхать. Думаю, моя "болезнь" не пройдет, — подвел итог короткой беседе Джон Уоррен.



