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Поехали в Дурипш, поели ачапа, выпили вина: "Поедем, поедим!" в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Телеведущий Джон Уоррен и его команда из пяти человек уже бывали в Абхазии, но их программы были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. Теперь "главными героями" передачи стали абхазское застолье, горы и вино.

Съемочная группа программы "Поедем, поедим!" канала НТВ снова в Абхазии. Телеведущий Джон Уоррен и его команда из пяти человек уже бывали в Абхазии, но их программы были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. На этот раз "главными героями" стали абхазское застолье, горы и вино. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Как проходит традиционное абхазское застолье, журналисты снимали в селе Дурипш, где когда-то гостили Никита Хрущев и Фидель Кастро. Старейшины рассказали Джону, что абхазское застолье — целый ритуал. Здесь нет мелочей, все продуманно, торжественно и красиво. Особое значение придают выбору тамады, а также многочисленным разнообразным тостам и их строгой очередности.  Уоррен в Дурипше усвоил, как правильно здороваться за абхазским столом, как ведет себя невестка дома со старшими, как правильно покидать застолье, и что нельзя столовыми приборами есть абыста. Абхазы едят ее исключительно руками, что удивило съемочную группу. 


Теги:
Абхазия


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