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Октай Чкотуа

Октай Чкотуа: мои дети живут в Абхазии и большего счастья не надо

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Октай Чкотуа - один из первых репатриантов, потомков махаджиров, вернувшихся в Абхазию. В 1991 году он ступил на абхазский берег и сумел найти себя на исторической родине, разделив с народом Абхазии страдания войны и трудности послевоенного времени.

Sputnik, Рада Ажиба. 

За последние два века сотням тысяч абхазов по разным причинам пришлось покинуть родные края. Некоторые из них вернулись на родину. Карабек Чкотуа, дедушка Октая Чкотуа, и его семья были одними из тех, кто стал жертвой политической обстановки на Кавказе в конце XIX века. В 1886 году они вопреки их воле были вывезены из Абхазии в турецкий Адапазар. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Родился Октай Чкотуа в 1962 году в Турции, близ города Адапазар, в селе, где жили выходцы из абхазского села Джгярда. 

Октай Чкотуа признается, что об исторической родине — Апсны — слышал с самого детства. И знакомство с Феней Авидзба, Алиной Ачба, Русланом Гожба, Инной Хаджимба повлияли на его решение переехать жить в Абхазию.

"Я с раннего детства слышал об Абхазии, всю жизнь мечтал о том, что когда-нибудь приеду сюда. В Абхазию я приехал в 1991 году с танцевальным ансамблем Кандида Тарба "Кавказ" как руководитель группы молодых людей, которые тоже стремились на историческую родину и хотели учиться в Абхазском государственном университете", — рассказывает репатриант.

Первая группа репатриантов успела проучиться всего год, вспоминает он. 

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"Окончив подготовительные  курсы, мы уехали на каникулы к родным в Турцию. Я уехал, но не один, а с женой, — говорит Октай. — Это было прямо перед Отечественной войной народа Абхазии. Нам сыграли свадьбу в июле, а в августе я вернулся в Абхазию".

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба накануне войны, в конце июля 1992 года, направил Октая Чкотуа в Турцию и поручил работать с дернеками (абхазские клубы — ред.) 

"Надо было объяснять людям, что в любой момент может начаться война, потребуется помощь, — уточнил репатриант. —  Во время войны вместе с известными репатриантами Мюмтазом Шамба и Сезаи Папба, которые также были в числе первых, вернувшихся на историческую родину, я  работал с дернеками и занимался организацией митингов протеста против действий Грузии в Абхазии, сбором средств и гуманитарной помощи для абхазского населения".

В марте 1993 года был создан Государственный комитет по репатриации, первое время Октай был представителем комитета в  Гагре. После окончания войны он переехал с семьей в  Сухум. В 1995 году стал заместителем председателя комитета. В 1997 году был избран депутатом Народного Собрания – Парламента Абхазии. 

После завершения политической карьеры Октай Чкотуа занялся переводами книг. В 2008 году он перевел с абхазского языка на турецкий первую книгу — воспоминания Адиле Аббас-оглы. 

"Мне часто приходилось переводить, легко это удавалось, – рассказывает Октай, – поэтому я с большим удовольствием и интересом начал работать над литературными переводами". 

После книги Адиле он перевел с турецкого на абхазский язык два романа Хайри Кутарба, "Воспоминания о Кавказе" Мустафы Бутба, книгу Бекира Ашуба "Мне холодно" – воспоминания о войне 1992-1993 годов. Вместе с языковедом Сарией Амичба подготовил турецко-абхазский словарь и разговорник. 

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Октай Чкотуа с радостью говорит, что каждый день, проведенный в Абхазии, несмотря на перенесенные тяготы послевоенного времени, для него как праздник — он смог приехать на историческую родину и стать ее гражданином. 

"Так же, как и мне, всему народу было трудно в те годы, я не жалуюсь. Но ни разу у меня не возникло желание уехать в Турцию, раз я смог тут себя найти. Я счастлив, что мои дети живут в Абхазии, говорят на своем родном языке. Старшая дочь Мрамза учится на юридическом факультете в Стамбульском университете, а младшая Гуранда — школьница", — сказал Чкотуа.

Поставить детей на ноги и воспитать их хорошими людьми — это самая главная задача для Октая Чкотуа. 



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