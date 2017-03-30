Джон Уоррен в Сухуме: свидание с Софичкой, ужин с Изольдой

Sputnik, Амра Амичба.

Вдоль по набережной с Софичкой

— Впервые мне усы подобрали, которые подходят цвету моих волос! — с такими словами телеведущий Джон Уоррен вышел на прогулку по набережной Сухума в образе искандеровского героя Марата.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поехать в Абхазию и поесть: команда Джона Уоррена не все распробовала

Но в отличие от брюнета Хазанова, героя фильма "Маленький гигант большого секса", главный герой программы "Поедем, поедим!" блондин Уоррен вышел на прогулку с определенной целью – встретиться с Софичкой и пройтись с ней по искандеровским местам, описанным в его произведениях.

Вооружившись стареньким советским фотоаппаратом "Зенит" курортный фотограф и ловелас Марат, точнее Джон, по пути к месту встречи у Абхазского драмтеатра фотографировал красоты вокруг.

Сценарист программы Людмила Горганова призналась, что для очередной телеэкспедиции в Абхазию группе авторов пришлось сильно постараться над сюжетом.

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"Абхазия — небольшая страна, и мест, куда можно поехать, не так много. Сначала думали пообщаться со скульптором, который будет изготавливать памятник Искандеру перед РУСДРАМом. Но мы выяснили, что проект пока только в стадии планирования, — сказала Людмила. – Потом так удачно сложилось, что исполнительница роли Софички в одноименном фильме по повести классика находится в Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера "О,Марат" с исполнительницей главной роли в фильме "Софичка" Ланой Басария во время съемки передачи "Поедим,поедим!" в Сухуме

Искандеровская тема возникла благодаря Людмиле: ее отец большой поклонник творчества Фазиля Искандера.

"У нас домашняя библиотека забита книгами Искандера. Отец с детства приучил меня к чтению качественной литературы", — сказала сценарист. При этом заметила, что об Искандере и его произведениях у Джона Уоррена спрашивать не стоит, так как он его, увы, не знает.

Телеведущий настолько занят и находится в постоянных командировках, что ознакомился со сценарием передачи буквально за две минуты до съемок. Во что одеться, что сказать, куда пройти, где остановиться и какое у него при этом должно быть настроение – программирует ведущего съемочная бригада из пяти человек.

По сценарию, Марат (Джон Уоррен) и Софичка (Лана Басария) гуляют по набережной, и она ему читает отрывки из произведений Искандера. Но как оказалось, никто не предусмотрел или в спешке забыл захватить с собой томик Искандера. Расспросы прохожих о наличии хотя бы любой книги, не привели ни к каким результатам. Свою лепту в съемочный процесс внесла корреспондент Sputnik. Благо недалеко находится Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Вернулась через две минуты, позаимствовав у билетерши ее настольную книгу.

Раскрываем секрет телевизионной "махинации": в кадре Софичка будет читать отрывки из Искандера через телефон, вложенный в томик стихов Ахматовой.

А вот для следующей сцены Джон Уоррен переодевался в одной из гримерных Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба.

Но об остальных подробностях прогулки по набережной Джона Уоррена в Сухуме мы умолчим, чтобы не создавать, как сейчас модно говорить, спойлер для передачи, которая еще не вышла. Пусть остается немного интриги.

Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера "О,Марат" во время съемки передачи "Поедим,поедим!" в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера "О,Марат" во время съемки передачи "Поедим,поедим!" в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера "О,Марат" во время съемки передачи "Поедим,поедим!" в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера "О,Марат" во время съемки передачи "Поедим,поедим!" в Сухуме

"Джонни-бой" и Изольда

"Зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин, ведущий программы "Поедем, поедим!" и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга.

В каждой передаче Джон готовит в паре с представителем страны пребывания. Он — свои фирменные блюда, гости — блюда из национальной кухни.

По словам Изольды, она попала в передачу благодаря сотрудничеству НТВ и агентства Sputnik. А готовила она курицу на вертеле, фаршированную сыром с чабером.

"Я тщательно готовилась к процессу готовки, сама выбирала на рынке курицу, она обязательно должна была быть местной и свежей. Сыр также должен был быть свежим и хорошего качества, чтобы он не растворился, а, наоборот, размягчился и обволакивал курицу изнутри", — пояснила Изольда Хагба.

Она призналась, что немного переживала из-за съемок.

"Мне же непривычно сниматься на камеру, тем более готовить для большой зрительской аудитории, но Джон умеет профессионально разрядить обстановку и увлечь разговорами и готовкой. Через минуту-другую волнение прошло, и процесс стал увлекать", — поделилась впечатлениями участница программы "Поедем, поедим!".

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В ответ на абхазское блюдо Изольды Джон предложил салат по своему рецепту с макаронами Пенне. А заправил блюдо своим фирменным соусом "Джонни-бой".

© Sputnik / Томас Тхайцук Изольда Хагба с Джоном Уорреном во время съемок программы "Поедем,поедим!"

По традиции телеведущий и гостья программы пробуют приготовленные блюда в конце передачи. По словам Джона, абхазская курица весьма хорошо сочеталась с английским салатом.

И здесь произошло то, чего не ожидали те, кто не знает Джона близко. Телеведущий резко развернулся и выплюнул кусочек курочки, которую с таким трепетом готовила Изольда. Невозможно описать эмоции на лице приглашенной на ужин дамы. Оператор программы поспешил успокоить Изольду и объяснил, что это не оценка кулинарных способностей абхазской гостьи, просто Джон – вегетарианец. По долгу службы он вынужден уплетать с аппетитом шашлыки, но делает это он только на камеру.

Команда "Поедем, поедим!" уже побывала в Гагре, в селах Гудаутского района, в Сухуме, еще два дня уйдет на съемки в Очамчырском районе.

"Поедим, поедим!" уже в третий раз снимается в Абхазии, и, по словам авторов программы, репортажи об Абхазии получают хороший отклик у зрителей. Я рада, что подобные передачи снимаются у нас. Думаю, это благоприятно сказывается на продвижении положительного имиджа Абхазии в мире", — считает Изольда Хагба.

Новый "абхазский" выпуск "Поедем, поедим!" выйдет в эфир на канале НТВ 30 апреля.