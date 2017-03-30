Курочка от колумниста Sputnik: сцена отчаяния и соус от Джона

В каждой передаче Джон готовит в паре с представителем страны пребывания. Он — свои фирменные блюда, гости передачи — блюда из национальной кухни.

По словам Изольды, она попала в передачу благодаря сотрудничеству НТВ и агентства Sputnik. А готовила она курицу на вертеле, фаршированную сыром.

В ответ на абхазское блюдо Изольды Джон предложил салат по своему рецепту с макаронами Пенне. А заправил блюдо своим фирменным соусом "Джонни-бой".

По традиции, телеведущий и гостья программы пробуют блюда в конце передачи. По словам Джона, абхазская курица весьма хорошо сочетается с английским салатом.

И здесь произошло то, чего не ожидали те, кто не знает Джона близко. Телеведущий резко развернулся и выплюнул кусочек курочки, которую с таким трепетом готовила Изольда. Невозможно описать эмоции на лице приглашенной на ужин дамы. Оператор программы поспешил успокоить Изольду и объяснил, что это не оценка кулинарных способностей абхазской гостьи, просто Джон – вегетарианец. По долгу службы он вынужден уплетать с аппетитом шашлыки, но делает это он только на камеру.

Новый "абхазский" выпуск "Поедем, поедим!" выйдет в эфир на канале НТВ 30 апреля.

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