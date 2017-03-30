18:23 30 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Курочка от колумниста Sputnik: сцена отчаяния и соус от Джона

Получить короткую ссылку
Темы:
Джон Уоррен и "Поедем, поедим!" в Абхазии (5)
4020

Новости

Все новости
Все новости
(1:55 / 12.41Mb / просмотров видео: 22)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

"Зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин, ведущий программы "Поедем, поедим!" и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга.

В каждой передаче Джон готовит в паре с представителем страны пребывания. Он — свои фирменные блюда, гости передачи — блюда из национальной кухни.

По словам Изольды, она попала в передачу благодаря сотрудничеству НТВ и агентства Sputnik. А готовила она курицу на вертеле, фаршированную  сыром. 

В ответ на абхазское блюдо Изольды Джон предложил салат по своему рецепту  с макаронами Пенне. А заправил блюдо своим фирменным соусом "Джонни-бой".  

По традиции, телеведущий и гостья программы пробуют блюда в конце передачи. По словам Джона, абхазская курица весьма хорошо сочетается с английским салатом.

И здесь произошло то, чего не ожидали те, кто не знает Джона близко. Телеведущий резко развернулся и выплюнул кусочек курочки, которую с таким трепетом готовила Изольда. Невозможно описать эмоции на лице приглашенной на ужин дамы. Оператор программы поспешил успокоить Изольду и объяснил, что это не оценка кулинарных способностей абхазской гостьи, просто Джон – вегетарианец. По долгу службы он вынужден уплетать с аппетитом шашлыки, но делает это он только на камеру.   

Новый "абхазский" выпуск  "Поедем, поедим!" выйдет в эфир на канале НТВ 30 апреля.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Джон Уоррен и "Поедем, поедим!" в Абхазии (5)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
Курочка от колумниста Sputnik: сцена отчаяния и соус от Джонни
Курочка от колумниста Sputnik: сцена отчаяния и соус от Джона
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia