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Интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната

"Нашествие" абхазских роботов в Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта.

Школьники продемонстрировали свои достижения,  рассказали об участии в научно-практической конференции в Москве, где одно из их изобретений стало победителем.

Sputnik, Бадри Есиава

"Барс" и "Вера"

Лицеисты деловито зашли в пресс-центр Sputnik, без лишних слов и суеты стали распаковывать содержимое своих чемоданчиков. Это интриговало больше, чем событие, к которому они готовились.

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Особенно насторожила бутылка с антифризом, но вопросами решили не отвлекать. Об этом позже. Юные ученые, поколдовав над оборудованием и практически не проронив ни слова, довольно быстро собрали своих роботов и привели их в готовность. Детские игрушки? Совсем не игрушки, и точно не детские.

Роботы, сконструированные учениками гагрского лицея-интерната
© Фото: предоставлено Александром Танакбаевым
Робот-нянька абхазских лицеистов победил на конференции в Москве

"Как это работает?" — не выдержал зритель в зале.

Ребята, словно только этого и ждали. Ни один мускул не дрогнул на лицах изобретателей. Охладили пыл присутствующих  кратким курсом робототехники.

Импровизированное шоу открыл "Барс" Аделя Какубава и Льва Агрба. Этот электронный помощник ростом в 25 сантиметров способен взять на себя тяжелую ношу ухода за четвероногим домашним питомцем. Он умеет не только накормить животное, но и развлечь.

"Наш "Барс" оснащен лазером, за которым домашнее животное бегает. Он также может обходить препятствие с помощью инфракрасных датчиков. То есть, когда перед ним стена или другой предмет, меняет свое направление", — комментировали школьники-инженеры.

Робот действительно довольно ловко менял траекторию, определив перед собой препятствие. Особо бурно публика отреагировала на то, когда он остановился и предъявил лоток для кормления, который скрывался в корпусе. Есть у "Барса" и еще одна опция. Он может следить за обстановкой в доме с помощью мобильной камеры. Не самостоятельно, конечно, а по команде хозяина. Именно это изобретение абхазских школьников и стало победителем на международной  научно-практической конференции в Москве.

"Число очных и заочных заявок на конференцию было около 500. А наш робот уникален в своем роде. Есть подобные, но они в отличие от "Барса" могут выполнять только по одной или две функции", — рассказал куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре Альберт Туктаров.

Антифриз в штанах Пифагора: школьники устроили шоу в Sputnik Абхазия
© Sputnik. Зафас Гамгия, Бадри Есиава
Антифриз в штанах Пифагора: школьники устроили шоу в Sputnik Абхазия

И это пока всего лишь прототип. Юные робототехники  планируют увеличить его в размерах и сделать более устойчивым перед слишком игривыми питомцами.

Самой трогательной разработкой можно признать 2Веру". Несмотря на то, что проект был отмечен третьим местом в Москве, этот робот из Абхазии оказался самым человечным. Восьмиклассник Давид Джения создал его в надежде помочь детям с ДЦП. "Вера"  не играет и не кормит, он интеллектуал, и его два инфракрасных датчика вправду очень напоминают очки наставника.

"Скажи "а", скажи "б". Алфавит  – "а" — арбуз, "б" — бегемот", — говорит он голосом своего создателя.

Давид объяснил, что его "умник" может обучать детей с церебральным параличом считать и произносить скороговорки. В будущем Джения планирует доработать «Веру», встроить экран, на который будут проецироваться буквы и картинки.

Вот роботу –"чистюле" приза не досталось, а он умеет очищать воздух.

"Его задача — находить загрязненные участки с помощью световых датчиков и пропускать воздух через фильтр, который в нем установлен. Детали к таким роботам, конечно же, не дешевые. Если говорить о деньгах, то на создание его ушло больше 30 тысяч рублей", — признался руководитель кружка робототехники Гагрского лицея-интерната Александр Танакбаев.

Преподаватель уверен,  что робототехника играет важную роль в образовании и дает школьникам мотивацию к учебе.

"С помощью робототехники детям намного интереснее изучать точные науки, а участие в соревнованиях и конференциях дает им стимул, желание достигать больших высот, не останавливаться на одних проектах", — уверен он.

Гагрский лицей-интернат — пока единственное учебное заведение в Абхазии, где работают такие высокотехнологические кружки, а его ученики были первыми, кто представил республику с подобными разработками на международной научной площадке.

Штаны Пифагора и восторг зрителей

Роботы роботами, но вернемся к антифризу, упомянутому в самом начале. С его помощью девятиклассник Шаут Цвинария изящно доказал, внимание, теорему Пифагора. Ту самую, где "пифагоровы штаны во все стороны равны".

Мало того, это доказательство можно было потрогать в пресс-центре Sputnik руками. Шаут разместил на вращающемся диске квадратные емкости, очень на штаны похожие, и заполнил их антифризом.

Интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната
© Sputnik / Томас Тхайцук
Интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната

"Попробуем доказать, что половина площади квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площади квадратов, построенных на двух катетах", — напомнил азы геометрии Цвинария и начал крутить диск со "штанами".

Переливаясь из одного большого квадрата в два квадрата поменьше, антифриз равномерно по ним распределился. Таким вот современным и простым способом Цвинария наглядно доказал теорему древнего грека. Эта штука, уверен исследователь, будет полезна для тех учеников, которым, мягко говоря, не так легко усвоить геометрию, а такой наглядный материал сделает  доказательство более доступным для понимания.

Сотрудники Sputnik Абхазия, ставшие свидетелями детских "недетских" изобретений, поделились своим мнением об увиденном.

"Так уж повелось, что ученики Гагрского лицея-интерната всегда отличались своим высоким уровнем образования. Возможно, дело в том, что в лицее внедрены современные подходы в обучении. Участие и победа абхазских лицеистов в конкурсе в Москве — яркое тому подтверждение", — считает корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Робот-доставщик
© RUPTLY.
Робот-доставщик

По ее мнению,  мальчишек всегда привлекают машинки, роботы, механизмы, а, пригласив педагога по информатике, специалиста по роботостроению из России, руководство интерната проявило завидную дальновидность.

"Мне понравились роботы наших детей, и я удивлена их идеями, любовью к этому делу. Они с увлечением и гордостью рассказывали о своих достижениях, что невозможно было не заметить. Радует то, что они хотят развивать в себе эти способности", — сказала корреспондент Sputnik Абхазия Рада Ажиба.

Выпускающий редактор Изольда Хагба подошла более практично и поинтересовалась у ребят, успели ли они запатентовать свои изобретения, так как в области робототехники огромная конкуренция, и подобные новшества могут "уплыть" в другие страны.

"Меня порадовало то, что на выставке в Москве с нашими ребятами конкурировали участники из Японии, а ведь японцы — признанные передовики роботостроения. Учитывая то, что азиатские страны ушли далеко вперед в этом, я посоветовала нашим изобретателям поскорее запатентовать свои уникальные работы. Мир бизнеса и науки непредсказуем, и надо идти на опережение", — уверенно сказала она.

Гагрцы не собираются останавливаться на достигнутом и хотят популяризировать робототехнику в Абхазии. Есть, конечно, препятствия. Не только финансовые. Деньги на новые разработки они, как-то еще стараются находить сами, помогают лицей или родители. Их недостаточно, но есть барьеры и серьезнее.

"Мы планируем принять участие в международной выставке по робототехнике в Румынии, которая пройдет в конце апреля 2017 года, но политический статус Абхазии пока не позволяет нам этого сделать. У детей нет российских внутренних паспортов, и им не дают визы", — с сожалением отметил  Альберт Туктаров.



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