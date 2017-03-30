"Нашествие" абхазских роботов в Sputnik

Школьники продемонстрировали свои достижения, рассказали об участии в научно-практической конференции в Москве, где одно из их изобретений стало победителем.

Sputnik, Бадри Есиава

"Барс" и "Вера"

Лицеисты деловито зашли в пресс-центр Sputnik, без лишних слов и суеты стали распаковывать содержимое своих чемоданчиков. Это интриговало больше, чем событие, к которому они готовились.

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Особенно насторожила бутылка с антифризом, но вопросами решили не отвлекать. Об этом позже. Юные ученые, поколдовав над оборудованием и практически не проронив ни слова, довольно быстро собрали своих роботов и привели их в готовность. Детские игрушки? Совсем не игрушки, и точно не детские.

© Фото: предоставлено Александром Танакбаевым Робот-нянька абхазских лицеистов победил на конференции в Москве

"Как это работает?" — не выдержал зритель в зале.

Ребята, словно только этого и ждали. Ни один мускул не дрогнул на лицах изобретателей. Охладили пыл присутствующих кратким курсом робототехники.

Импровизированное шоу открыл "Барс" Аделя Какубава и Льва Агрба. Этот электронный помощник ростом в 25 сантиметров способен взять на себя тяжелую ношу ухода за четвероногим домашним питомцем. Он умеет не только накормить животное, но и развлечь.

"Наш "Барс" оснащен лазером, за которым домашнее животное бегает. Он также может обходить препятствие с помощью инфракрасных датчиков. То есть, когда перед ним стена или другой предмет, меняет свое направление", — комментировали школьники-инженеры.

Робот действительно довольно ловко менял траекторию, определив перед собой препятствие. Особо бурно публика отреагировала на то, когда он остановился и предъявил лоток для кормления, который скрывался в корпусе. Есть у "Барса" и еще одна опция. Он может следить за обстановкой в доме с помощью мобильной камеры. Не самостоятельно, конечно, а по команде хозяина. Именно это изобретение абхазских школьников и стало победителем на международной научно-практической конференции в Москве.

"Число очных и заочных заявок на конференцию было около 500. А наш робот уникален в своем роде. Есть подобные, но они в отличие от "Барса" могут выполнять только по одной или две функции", — рассказал куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната в Гагре Альберт Туктаров.

© Sputnik. Зафас Гамгия, Бадри Есиава Антифриз в штанах Пифагора: школьники устроили шоу в Sputnik Абхазия

И это пока всего лишь прототип. Юные робототехники планируют увеличить его в размерах и сделать более устойчивым перед слишком игривыми питомцами.

Самой трогательной разработкой можно признать 2Веру". Несмотря на то, что проект был отмечен третьим местом в Москве, этот робот из Абхазии оказался самым человечным. Восьмиклассник Давид Джения создал его в надежде помочь детям с ДЦП. "Вера" не играет и не кормит, он интеллектуал, и его два инфракрасных датчика вправду очень напоминают очки наставника.

"Скажи "а", скажи "б". Алфавит – "а" — арбуз, "б" — бегемот", — говорит он голосом своего создателя.

Давид объяснил, что его "умник" может обучать детей с церебральным параличом считать и произносить скороговорки. В будущем Джения планирует доработать «Веру», встроить экран, на который будут проецироваться буквы и картинки.

Вот роботу –"чистюле" приза не досталось, а он умеет очищать воздух.

"Его задача — находить загрязненные участки с помощью световых датчиков и пропускать воздух через фильтр, который в нем установлен. Детали к таким роботам, конечно же, не дешевые. Если говорить о деньгах, то на создание его ушло больше 30 тысяч рублей", — признался руководитель кружка робототехники Гагрского лицея-интерната Александр Танакбаев.

Преподаватель уверен, что робототехника играет важную роль в образовании и дает школьникам мотивацию к учебе.

"С помощью робототехники детям намного интереснее изучать точные науки, а участие в соревнованиях и конференциях дает им стимул, желание достигать больших высот, не останавливаться на одних проектах", — уверен он.

Гагрский лицей-интернат — пока единственное учебное заведение в Абхазии, где работают такие высокотехнологические кружки, а его ученики были первыми, кто представил республику с подобными разработками на международной научной площадке.

Штаны Пифагора и восторг зрителей

Роботы роботами, но вернемся к антифризу, упомянутому в самом начале. С его помощью девятиклассник Шаут Цвинария изящно доказал, внимание, теорему Пифагора. Ту самую, где "пифагоровы штаны во все стороны равны".

Мало того, это доказательство можно было потрогать в пресс-центре Sputnik руками. Шаут разместил на вращающемся диске квадратные емкости, очень на штаны похожие, и заполнил их антифризом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната

"Попробуем доказать, что половина площади квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площади квадратов, построенных на двух катетах", — напомнил азы геометрии Цвинария и начал крутить диск со "штанами".

Переливаясь из одного большого квадрата в два квадрата поменьше, антифриз равномерно по ним распределился. Таким вот современным и простым способом Цвинария наглядно доказал теорему древнего грека. Эта штука, уверен исследователь, будет полезна для тех учеников, которым, мягко говоря, не так легко усвоить геометрию, а такой наглядный материал сделает доказательство более доступным для понимания.

Сотрудники Sputnik Абхазия, ставшие свидетелями детских "недетских" изобретений, поделились своим мнением об увиденном.

"Так уж повелось, что ученики Гагрского лицея-интерната всегда отличались своим высоким уровнем образования. Возможно, дело в том, что в лицее внедрены современные подходы в обучении. Участие и победа абхазских лицеистов в конкурсе в Москве — яркое тому подтверждение", — считает корреспондент Sputnik Амра Амичба.

По ее мнению, мальчишек всегда привлекают машинки, роботы, механизмы, а, пригласив педагога по информатике, специалиста по роботостроению из России, руководство интерната проявило завидную дальновидность.

"Мне понравились роботы наших детей, и я удивлена их идеями, любовью к этому делу. Они с увлечением и гордостью рассказывали о своих достижениях, что невозможно было не заметить. Радует то, что они хотят развивать в себе эти способности", — сказала корреспондент Sputnik Абхазия Рада Ажиба.

Выпускающий редактор Изольда Хагба подошла более практично и поинтересовалась у ребят, успели ли они запатентовать свои изобретения, так как в области робототехники огромная конкуренция, и подобные новшества могут "уплыть" в другие страны.

"Меня порадовало то, что на выставке в Москве с нашими ребятами конкурировали участники из Японии, а ведь японцы — признанные передовики роботостроения. Учитывая то, что азиатские страны ушли далеко вперед в этом, я посоветовала нашим изобретателям поскорее запатентовать свои уникальные работы. Мир бизнеса и науки непредсказуем, и надо идти на опережение", — уверенно сказала она.

Гагрцы не собираются останавливаться на достигнутом и хотят популяризировать робототехнику в Абхазии. Есть, конечно, препятствия. Не только финансовые. Деньги на новые разработки они, как-то еще стараются находить сами, помогают лицей или родители. Их недостаточно, но есть барьеры и серьезнее.

"Мы планируем принять участие в международной выставке по робототехнике в Румынии, которая пройдет в конце апреля 2017 года, но политический статус Абхазии пока не позволяет нам этого сделать. У детей нет российских внутренних паспортов, и им не дают визы", — с сожалением отметил Альберт Туктаров.