Антифриз в штанах Пифагора: школьники устроили шоу в Sputnik Абхазия

Впервые в гостях у Sputnik Абхазия были не только люди, но и роботы, которые от Абхазии были представлены на международной научной конференции в Москве в конце марта.

Авторы робота "Барс" Адель Какубава и Лев Агрба продемонстрировали, как их изобретение, предназначенное для игры и кормления домашних животных в отсутствие хозяев, выполняет свои "обязанности.

Крутился на месте, набирал скорость и менял траекторию, определив перед собой препятствие.

"Наш "Барс" оснащен лазером, за которым домашнее животное бегает. Он также может обходить препятствие с помощью инфракрасных датчиков. То есть, когда перед ним стена или другой предмет, меняет свое направление", — в упрощенной форме научным языком объяснили возможности робота Адель и Лев.

Функционирование робота "эколога", который определяет загрязненные участки воздуха и очищает их также было продемонстрировано учениками Гагрского лицея-интерната. А теорема Пифагора была наглядно доказана учеником 9-го класса Шаутом Цвинария.

Подробнее об этом читайте здесь >>