Психолог: страх - причина ругани и мата

Амра Амичба, Sputnik.

Сквернословию подвержены представители всех социальных групп. По словам психолога Хатуны Логуа, практически все слои населения, от мала до велика, прибегают к помощи ненормативной лексики.

"Я намеренно сказала к помощи, потому что мат в некоторых случаях становится единственно возможным способом выражения очень сильных чувств. Только вот если разобраться, что это за чувство, то при ближайшем рассмотрении стоит обычно банальный страх", — заявила психолог.

Логуа объяснила, что таким образом человек пытается выразить свое отношение пренебрежения к явлениям, на которые не может оказать влияние и которые его просто-напросто пугают.

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"Ведь уверенному в себе человеку не надо прибегать к ругани. Таким образом, мы пытаемся замаскировать свой страх. И в этом смысле явление, на которое мы не можем оказать влияния, вызывает страх, выливающийся в раздражение, раздражение в свою очередь выливается в мат. Произнося его, человек думает: "Я не боюсь, я могу об этом сказать". Но понятно, что это иллюзия", — заметила Хатуна Логуа.

Логуа с сожалением отметила, что не осталось социальных слоев, где употребление ненормативной лексики не стало бы нормой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Психолог: ненормативная лексика – способ замаскировать свой страх

"Я вспомнила анекдот про русский мат, когда сантехник дядя Федор всю гамму чувств выражал одним коротким емким словом, сказанным с разным выражением. Когда переполняют сильные чувства, как-то так получается, что мат на поверхности и его легче всего произнести, — сказала психолог. — Представляете, как бы эти же эмоции описал Куприн и Тургенев? Это заняло бы две страницы, а тут все очень упростились, достаточно одного выражения – матерного слова".

Хатуна Логуа подчеркнула, что пагубная привычка становится второй натурой. Легко с одного-двух раз, начиная от курения и заканчивая наркотиками, приобретаются вредные привычки, потом очень трудно отучиться, так устроен человек.

"Все чаще всплывают в памяти слова Лихачева из его писем "О прекрасном": "Когда бесстыдство быта проникает в язык, то тогда уже бесстыдство языка создает ту среду, для которой бесстыдство становится нормой". Каждый сам для себя должен решить, до какой степени он пускает к себе внутрь, в свою жизнь, в свою душу эту среду. Речь каждого человека есть такой рубеж, это есть его способность сопротивляться, быть устойчивым влиянию среды", — заметила психолог.

И в этом контексте, по мнению Логуа, речь человека – это не просто часть поведения, а еще очень важная репрезентативная сигнальная система личности.

"Мы же социальные существа, мы постоянно контактируем, и необходимо сделать этот контакт комфортным, чтобы людям было удобно с другими людьми. Это как правила дорожного движения. Их на самом деле выгодно соблюдать, это удобно всем и, кстати, замечаю, чем больше становится машин, тем движение становится более упорядоченным, доходит до сознания людей, что нарушать правила опасно в социальной среде. Это применимо и к нашей речи", — сказала Хатуна Логуа.

Психолог призвала всех быть внимательными к себе и к окружающим, следить за речью, потому что слово ранит и очень влияет на человека.