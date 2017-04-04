Тужба: сборную на ЧЕ надо усилить футболистами, выступающими за рубежом

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Футболистами, играющими за рубежом необходимо усилить национальную сборную перед поездкой на Чемпионат Европы ConIFA, считает футбольный эксперт Вианор Тужба.

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"Если судить по тем играм Чемпионата Абхазии, которые я видел, то не все футболисты пока дошли до того уровня, который они показывали в прошлом году. Думаю тренеры сборной присматриваются и отберут наиболее подготовленных. На мой взгляд, желательно усиление команды за счет наших футболистов, которые играют за пределами республики", — сказал Тужба.

Эксперт также отметил, что если вратарь Алексей Бондаренко, принесший победу на Чемпионате мира ConIFA прошедшем в прошлом году в Абхазии, не сможет принять участие в турнире, то есть игроки, которые могли бы его достойно заменить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборная Абхазии сыграет с хозяевами ЧЕ 2017 по футболу под эгидой ConIFA

"Есть вратарь Кацба, играющий за сухумский футбольный клуб "Нарт". Также хороший голкипер Щерба, выступающий за гудаутскую команду "Рица", — перечислил он.

Серьезным соперником в группе Вианор Тужба назвал команду Северного Кипра и футболистов Южной Осетии.

Чемпионат Европы по версии ConIFA в этом году пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве Чемпиона мира. Всего прошло 8 команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.



